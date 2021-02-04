洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳明确今年优化营商环境目标任务 25个领域将全面优化提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.20 15:22

　　洛报融媒记者今日从市发改委获悉，我市印发《洛阳市营商环境优化提升行动方案(2021版)》(以下简称《行动方案》)，明确我市今年营商环境优化提升方面的各项目标任务。

　　《行动方案》分别围绕开办企业、办理建筑许可、获得电力、用水用气、不动产登记、缴纳税费、跨境贸易、执行合同、办理破产、获得信贷、保护中小投资者、劳动力市场监管、政府采购、招标投标、政务服务、市场监管、信用环境、知识产权、创新创业活跃度、人才流动便利度、市场开放度、基本公共服务满意度、蓝天碧水净土森林覆盖面、综合立体交通、法治化营商环境等25个领域，制定25个专项提升工作方案。每个工作方案都有具体的工作目标、主要举措和保障措施。同时，各专项指标的提升对比表一目了然，包括现状水平、省定目标、国内前沿水平等，为下一步的优化提升提供参考。

　　例如，《洛阳市开办企业提升专项行动方案》提出，今年，我市要以推行商事制度改革为抓手，以效能最高、用时最短为着力点，大力推广电子印章、电子证照应用、持续减时限、减材料，推动我市开办企业指标再提升、再优化、再创新。将员工参保登记、住房公积金企业缴存登记、企业银行开户等事项纳入“一网通办”服务平台，一表填报、合并申请。

　　再如，《洛阳市缴纳税费提升专项行动方案》提出，今年，我市将加快推进主税附加税合并申报、多税种综合申报、税收业务全程网上办，简化申报纳税和办税流程，简化表证单书，降低总税率和社会负担率，优化增值税留抵退税工作机制。2021年纳税次数、纳税时间同比压缩5%以上，总税率和社会负担率下降1个百分点，报税后流程指数提升2.5个百分点。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
        城市的气质，远看是风景，近看是文化。如果说牡丹是洛阳的肌肤和容貌，那么，文化就是洛阳的骨血和灵魂。
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
    		•  
    新闻排行
  • 十一届市委第十二轮巡察公布“问题清单”
  • 409个项目总投资1989亿元！洛阳今年第...
  • 万份《中国·洛阳交通旅游图》今起免费领
  • 住豫全国政协委员视察团来洛视察
  • 乐山市党政考察团来洛
  • 大巴车因故滞留洛阳高速 50名滞留儿童...
  • 市委理论学习中心组开展党史学习教育...
  • 洛阳民警帮外地游客找到失联37年的亲...
  • 洛阳、乐山签署合作协议 促进文旅融合...
  • 洛阳多措并举 持续推进污染防治工作
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    稀罕！一株牡丹开出五...
    洛阳造高速汽轮机挺进...
    “世界级施工难题”圆...
    洛阳民警帮外地游客找...
    精彩热帖

    国色天香 画意牡丹

    雨露月季新

    人与海鸥

    石楠花开了
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605