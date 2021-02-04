洛阳明确今年优化营商环境目标任务 25个领域将全面优化提升

洛报融媒记者今日从市发改委获悉，我市印发《洛阳市营商环境优化提升行动方案(2021版)》(以下简称《行动方案》)，明确我市今年营商环境优化提升方面的各项目标任务。

洛报融媒记者今日从市发改委获悉，我市印发《洛阳市营商环境优化提升行动方案(2021版)》(以下简称《行动方案》)，明确我市今年营商环境优化提升方面的各项目标任务。

《行动方案》分别围绕开办企业、办理建筑许可、获得电力、用水用气、不动产登记、缴纳税费、跨境贸易、执行合同、办理破产、获得信贷、保护中小投资者、劳动力市场监管、政府采购、招标投标、政务服务、市场监管、信用环境、知识产权、创新创业活跃度、人才流动便利度、市场开放度、基本公共服务满意度、蓝天碧水净土森林覆盖面、综合立体交通、法治化营商环境等25个领域，制定25个专项提升工作方案。每个工作方案都有具体的工作目标、主要举措和保障措施。同时，各专项指标的提升对比表一目了然，包括现状水平、省定目标、国内前沿水平等，为下一步的优化提升提供参考。

例如，《洛阳市开办企业提升专项行动方案》提出，今年，我市要以推行商事制度改革为抓手，以效能最高、用时最短为着力点，大力推广电子印章、电子证照应用、持续减时限、减材料，推动我市开办企业指标再提升、再优化、再创新。将员工参保登记、住房公积金企业缴存登记、企业银行开户等事项纳入“一网通办”服务平台，一表填报、合并申请。

再如，《洛阳市缴纳税费提升专项行动方案》提出，今年，我市将加快推进主税附加税合并申报、多税种综合申报、税收业务全程网上办，简化申报纳税和办税流程，简化表证单书，降低总税率和社会负担率，优化增值税留抵退税工作机制。2021年纳税次数、纳税时间同比压缩5%以上，总税率和社会负担率下降1个百分点，报税后流程指数提升2.5个百分点。