黄河岸边的红色故事【初心百年 河洛印记】

阳春三月，孟津白鹤镇春意盎然，奔流不息的黄河从这里流过，为白鹤镇增添了别样的神韵。鹤西社区的白鹤渡口立有一块纪念碑，上面写着“解放战争陈赓谢富治大军渡河处纪念碑”。正是在这里，发生了一个载入史册的动人故事。

阳春三月，孟津白鹤镇春意盎然，奔流不息的黄河从这里流过，为白鹤镇增添了别样的神韵。鹤西社区的白鹤渡口立有一块纪念碑，上面写着“解放战争陈赓谢富治大军渡河处纪念碑”。正是在这里，发生了一个载入史册的动人故事。

陈谢大军强渡黄河，挺进豫西

“每天看着黄河水，想着战士们英勇的事迹，我心里充满了力量。”纪念碑旁，白鹤镇鹤北社区居民王宗仁语气坚定，他是这里的一名保洁员，从小就听父亲讲述在此发生的红色故事。

1947年，随着全国解放战争形势发生重大变化，中共中央把战略进攻的矛头指向中原，刘(伯承)邓(小平)、陈(毅)粟(裕)、陈(赓)谢(富治)三路大军以“品”字形阵势，互为犄角，机动歼敌。

为了配合刘邓大军挺进中原，陈谢大军从山西平陆和河南长泉之间的沿河渡口强渡黄河，挺进豫西。

河水湍急，葫芦队给部队开路

8月22日，风雨交加，入夜后，两支渡河突击队冒雨出现在白鹤镇的对岸。他们抬着油布包筏子到黄河岸边，几十只油布包筏子首尾相接，一字排开，准备渡河。

但是黄河水湍急，一时难以强渡。有民兵提出，由葫芦队先渡，给部队开路。

葫芦队是什么？王宗仁曾听父亲说，过去没有救生圈，大家就用绳子把两个大葫芦缠绕在一起，外面套以皮盖，把它们系在腰间或者抱在身下渡河。

随即，数十名腰系葫芦的民兵，纵身下水，直冲河心。

葫芦队开路后，晚上8时，第一批十几只油布包筏子载着100多名战士渡河。过了十几分钟，等在北岸的指战员和各个梯队看见南岸登陆地带闪起火光，这是渡河胜利的信号……

陈谢大军从沿河渡口强渡黄河成功，为夺取解放战争全面胜利作出巨大贡献。

登陆后，战士们不拿百姓一针一线

“我的父亲曾帮渡河的战士抬伤员、运送物资，见证了这件历史事件。”王宗仁说，通过父亲的讲述，战士们不畏艰辛、勇往直前的精神早已印在他的心中。其中，最令他印象深刻的是，登陆后，战士们不打扰乡亲，不拿百姓一针一线。

“渡河后，战士们并没有敲开老乡的房门，要求进去换衣服或休息。”王宗仁曾听村里的老人说，那一晚，有乡亲起夜，打开院门，看到村里躺满了正在休息的战士，刚渡过河，他们浑身湿漉漉的。

乡亲们很感动，有人进屋拿出粮食送给战士，但他们并没有要。短暂休息后，战士们又匆匆离开了村子。“每次讲到这里，村里的老人都会流泪。”王宗仁说，在白鹤镇，不少人是听着这些故事长大的。

如今，随着我市全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，黄河洛阳段已发生翻天覆地的变化。王宗仁常常带着孙辈来黄河岸边走一走，边欣赏黄河美景，边给孩子们讲述这个广泛传颂的红色故事，他要让红色基因代代相传。（记者 何奕儒 通讯员 郑占波 孙小园）