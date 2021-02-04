洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

黄河岸边的红色故事【初心百年 河洛印记】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.19 08:49

　　阳春三月，孟津白鹤镇春意盎然，奔流不息的黄河从这里流过，为白鹤镇增添了别样的神韵。鹤西社区的白鹤渡口立有一块纪念碑，上面写着“解放战争陈赓谢富治大军渡河处纪念碑”。正是在这里，发生了一个载入史册的动人故事。

　　陈谢大军强渡黄河，挺进豫西

　　“每天看着黄河水，想着战士们英勇的事迹，我心里充满了力量。”纪念碑旁，白鹤镇鹤北社区居民王宗仁语气坚定，他是这里的一名保洁员，从小就听父亲讲述在此发生的红色故事。

　　1947年，随着全国解放战争形势发生重大变化，中共中央把战略进攻的矛头指向中原，刘(伯承)邓(小平)、陈(毅)粟(裕)、陈(赓)谢(富治)三路大军以“品”字形阵势，互为犄角，机动歼敌。

　　为了配合刘邓大军挺进中原，陈谢大军从山西平陆和河南长泉之间的沿河渡口强渡黄河，挺进豫西。

　　河水湍急，葫芦队给部队开路

　　8月22日，风雨交加，入夜后，两支渡河突击队冒雨出现在白鹤镇的对岸。他们抬着油布包筏子到黄河岸边，几十只油布包筏子首尾相接，一字排开，准备渡河。

　　但是黄河水湍急，一时难以强渡。有民兵提出，由葫芦队先渡，给部队开路。

　　葫芦队是什么？王宗仁曾听父亲说，过去没有救生圈，大家就用绳子把两个大葫芦缠绕在一起，外面套以皮盖，把它们系在腰间或者抱在身下渡河。

　　随即，数十名腰系葫芦的民兵，纵身下水，直冲河心。

　　葫芦队开路后，晚上8时，第一批十几只油布包筏子载着100多名战士渡河。过了十几分钟，等在北岸的指战员和各个梯队看见南岸登陆地带闪起火光，这是渡河胜利的信号……

　　陈谢大军从沿河渡口强渡黄河成功，为夺取解放战争全面胜利作出巨大贡献。

　　登陆后，战士们不拿百姓一针一线

　　“我的父亲曾帮渡河的战士抬伤员、运送物资，见证了这件历史事件。”王宗仁说，通过父亲的讲述，战士们不畏艰辛、勇往直前的精神早已印在他的心中。其中，最令他印象深刻的是，登陆后，战士们不打扰乡亲，不拿百姓一针一线。

　　“渡河后，战士们并没有敲开老乡的房门，要求进去换衣服或休息。”王宗仁曾听村里的老人说，那一晚，有乡亲起夜，打开院门，看到村里躺满了正在休息的战士，刚渡过河，他们浑身湿漉漉的。

　　乡亲们很感动，有人进屋拿出粮食送给战士，但他们并没有要。短暂休息后，战士们又匆匆离开了村子。“每次讲到这里，村里的老人都会流泪。”王宗仁说，在白鹤镇，不少人是听着这些故事长大的。

　　如今，随着我市全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，黄河洛阳段已发生翻天覆地的变化。王宗仁常常带着孙辈来黄河岸边走一走，边欣赏黄河美景，边给孩子们讲述这个广泛传颂的红色故事，他要让红色基因代代相传。（记者 何奕儒 通讯员 郑占波 孙小园）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
        城市的气质，远看是风景，近看是文化。如果说牡丹是洛阳的肌肤和容貌，那么，文化就是洛阳的骨血和灵魂。
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
    		•  
    新闻排行
  • “世界级施工难题”圆满解决！ 洛阳地...
  • 单双号限行解除的首个双休日 洛阳整体...
  • 龙门石窟景区游客云集【组图】
  • 地铁1号线开通后，发生了老人摔倒的事...
  • 央视《乐游天下》栏目组来洛录制节目
  • 壮观！这项“洛阳创新”成功刷新亚洲...
  • 黄河生态廊道“串连”大美沟域田园【...
  • 下周洛阳连续3天有雨 最高温狂跌到14℃
  • 夜间休闲娱乐业态 为城市注入新活力【...
  • 访革命旧址 砺新闻初心
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    双休日，游客赏花忙【...
    夜间休闲娱乐业态 为城...
    瞧！多姿多彩的洛阳夜经济
    《海底总动员》同款鹈...
    精彩热帖

    河科大校园 花如海

    国色天香 画意牡丹

    姊妹承春宠 牡丹芍药花

    牡丹卷轴 花开未来
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605