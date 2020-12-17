洛宁县城郊乡崛东村大力发展乡村产业 壮大村集体经济

近日，在洛宁县城郊乡崛东村牛肚加工车间里，村民郭丽红坐在流水线旁，动作娴熟地穿着牛肚串。得益于村里发展产业，郭丽红和工友们可以在家门口就业，致富、持家两不误。

近日，在洛宁县城郊乡崛东村牛肚加工车间里，村民郭丽红坐在流水线旁，动作娴熟地穿着牛肚串。得益于村里发展产业，郭丽红和工友们可以在家门口就业，致富、持家两不误。

“我家过去是贫困户，没有赚钱的门路。现在我在村里的牛肚加工厂打工，每月能赚3000多块。”郭丽红的言语间充满自信。

崛东村离洛宁县城不远，记者驱车来到该村时，只见道路两侧的商铺鳞次栉比，路旁果园里一派生机勃勃的景象。昔日的崛东村可不是这般模样，它曾因人口多、耕地少、耕作技术落后等戴上“贫困帽”。

这些年，村干部群众共同努力，走出了一条产业兴旺、生态宜居、农民致富的新路子。2016年，崛东村实现“脱贫摘帽”；2020年，村里最后4户贫困户顺利脱贫。

从“摆脱贫困”到“乡村振兴”，崛东村的“秘诀”是大力发展乡村产业：建光伏发电站、打造生态采摘园、发展牛肚加工厂……村集体经济不断壮大的同时，还把就业岗位送到村民家门口。

生态采摘园是崛东村较早发展的产业。当时，市财政局驻崛东村第一书记引进该项目，种植蔬菜、樱桃、黄桃、精品葡萄等500余亩。2019年，村里又争取到科技扶贫资金，建设了20个精品蔬菜大棚，年底分红时，村集体经济收入10.5万元。

牛肚加工厂离生态采摘园不远，这里也是村里的产业扶贫就业基地。2018年，牛肚加工厂建起来后，为村民提供了上百个长期就业岗位。

郭丽红和不少乡亲一天打两份工，从牛肚加工厂下班后，他们或赶到生态采摘园帮着修枝、除草，或拿起扫把当起保洁员。

近年，驻村第一书记又为产业扶贫就业基地争取到专项经费和村集体经济引导资金共40万元，村集体经济每年又能增加3.2万元。

“村里有了收入，可以维修、建设基础设施，现在村里的环境变美了，乡亲的生活品质也提高了。”驻村第一书记翟锋说，他们还将村集体经济收益用于设置乡村道路维护员、乡村保洁员、乡村绿化员等公益性岗位，帮助村民增收。

这两天，翟锋和驻村工作队队员正忙着争取洛宁县扶贫专项资金，用于扩建村里的产业扶贫就业基地，延长产业链。“产业兴旺是乡村振兴的基础，我们将继续大力发展乡村产业，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。”翟锋说。

在崛东村，产业新、生态美、百姓富的愿景正逐渐成为现实，谱写着新时代乡村全面振兴新篇章。（记者 何奕儒 通讯员 冀庆）