单双号限行解除的首个双休日 洛阳整体路况平稳、有序

17日、18日是双休日，我市迎来周末赏花客流小高峰。同时，从这个双休日开始，我市提前解除对本地机动车双休日限行。市交警部门采取多项措施，保障我市交通状况整体平稳、有序。

17日、18日是双休日，我市迎来周末赏花客流小高峰。同时，从这个双休日开始，我市提前解除对本地机动车双休日限行。市交警部门采取多项措施，保障我市交通状况整体平稳、有序。

民警全员上岗，家属也来帮忙

17日一大早，市民王丽萍就早早来到唐宫路与金谷园路交叉口的交警执勤岗亭，拿起小红旗和交通安全宣传彩页，协助交警开展维护交通秩序的志愿者服务。

在早晚交通高峰之间，她还和其他志愿者一起，来到九洲池景区附近，为往来的游客提供引导、咨询的服务。

王丽萍是市交警支队车站交巡大队大队长庄志强的妻子，这次参与交通志愿者服务，是响应了市交警支队的号召。“咱洛阳交警在牡丹文化节期间疏堵保通特别辛苦。作为交警家属，我对他们的工作特别理解，也想帮帮忙。正好市交警支队向我们发出了号召，让我们有了参与交通管理志愿者服务的机会。”王丽萍说。

据了解，4月份以来，我市交警全员停休、全员上路，分包片区、景点、路段，加强对景区、商圈、牡丹园、高速站口等重点区域周边的交通管理。市交警支队也向交警退休老干部和交警家属发出志愿者服务号召。交警退休老干部和交警家属纷纷响应号召，走上街头，维护交通秩序，引导服务游客，成为牡丹文化节期间我市交通管理的重要力量。