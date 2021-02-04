许昌游客点赞洛阳：“这座城市，在我心中得了高分”

到一个陌生的城市旅游，食、住、行遇到不顺心的“小插曲”，会不会让城市在您心中的印象大打折扣呢？

到一个陌生的城市旅游，食、住、行遇到不顺心的“小插曲”，会不会让城市在您心中的印象大打折扣呢？

近日，来自许昌的游客“许籍文艺”(网名)带家人到我市旅游，在乘公交车时因改线带来不便，就把经历写成短文发布到了自己的“头条号”上——《洛阳整体尚好，也有美中不足》(如图)。

没想到，短短几句话，引来洛阳公交集团和热心市民的积极回应。感动之余，他再次发长文表示：“在面对舆情时，洛阳这座城市，以及这座城市的管理者，在我心中得了高分！”