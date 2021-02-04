约起来！“洛阳味道”第一届水口美食嘉年华开幕【视频】

来洛阳游玩，怎能错过正宗的洛阳味道！4月15日上午，老城“洛阳味道”第一届水口美食嘉年华在洛阳市老城区邙山街道水口村开幕。

来洛阳游玩，怎能错过正宗的洛阳味道！4月15日上午，老城“洛阳味道”第一届水口美食嘉年华在洛阳市老城区邙山街道水口村开幕。

“老板，来几串小酥肉！”“好嘞，马上就来。”从水口村口阙楼进入，映入眼帘的便是近600米长的水口村小吃一条街。炸串、烤面筋、肉夹馍、水果捞……各色小吃应有尽有。

水口村位于老城区邙山街道，紧邻洛阳邙山机场，周边有古代艺术博物馆、洛阳国际牡丹园、国家牡丹园、洛阳国花园、卫坡古民居等多个知名景点。据史料记载，水口村是洛阳水席发源地，几乎家家户户都会烹饪几道地道水席。游客们可在周边景点游玩后，前往水口村，一尝老洛阳地道水席的味道。

水口美食嘉年华活动将持续至5月8日。在这里，除了可以品尝洛阳代表性的各色美食，还可以买到麻花、香油、辣椒酱等特色农产品作为伴手礼。活动期间，文艺爱好者还将在水口村举办演出活动。每天中午11点、下午3点两场表演在水口村戏曲大舞台上精彩上演。露天电影、非遗展演、花果观赏采摘等多种休闲娱乐活动将进一步活跃美食节庆氛围，为游客打造一场味觉、视觉、听觉全方位的民俗文化盛宴。（洛报融媒记者 李冰 实习生 蔡怡荷 通讯员 赵鹏 石智卫 文/图/视频）