洛阳再添一家省重大新型研发机构

14日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省政府日前命名6家单位为第二批省重大新型研发机构，我市的洛阳特种材料研究院入选。

洛阳特种材料研究院中试基地

14日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省政府日前命名6家单位为第二批省重大新型研发机构，我市的洛阳特种材料研究院入选。目前，我市省重大新型研发机构数量增至5家。

新型研发机构是主要从事科学研究与技术开发及相关的技术转移、衍生孵化等活动，采取多元化投资、企业化管理和市场化运作，具有独立法人资格的机构，是打通科技成果转化“最后一公里”的重要载体。

洛阳特种材料研究院由洛阳市政府、上海交通大学材料科学与工程学院、轻合金精密成型国家工程研究中心共同建立，研究方向有特种镁合金、铝合金、钛合金、碳纤维复合材料，以及相关特种装备研发和结构力学分析等，旨在推进高性能特种材料在我国特种装备上的应用，并为我市及周边地区材料产业的升级输出技术、孵化企业和培育人才。

成功备案省重大新型研发机构的单位，可优先获得鼓励科技发展和成果应用转化的财税、金融、产业技术和人才政策等支持。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)