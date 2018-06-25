传统产业的“蝶变”之路——伊川耐火材料产业转型发展高质量发展纪实

伊川耐火材料产业再添新龙头。4月12日，郑州安耐克实业有限公司与伊川县正式签约，该企业将进驻伊川县产业集聚区，带动伊川县耐火材料产业提质增效、高质量发展。

伊川耐火材料产业再添新龙头。4月12日，郑州安耐克实业有限公司与伊川县正式签约，该企业将进驻伊川县产业集聚区，带动伊川县耐火材料产业提质增效、高质量发展。

作为全省的耐火材料产业大县，“十三五”以来，伊川县认真贯彻落实新发展理念，坚持创新驱动、龙头带动、集群发展，下大气力推动耐火材料产业转型升级，开辟出一条全新的产业“蝶变”之路。

创新驱动 加速产业转型升级

销售额1.2亿元，同比增长近50%……今年一季度，洛阳盛铁耐火材料有限公司迎来开门红。在该公司总经理高冲锋看来，这是伊川县对耐火材料产业优化升级的有形之手引导的结果，也是企业坚持创新发展所取得的成果。

耐火材料生产是伊川县传统优势产业，有20余年发展历史，企业以彭婆镇最为集中。统计显示，鼎盛时期，全县耐火材料生产企业有200多家，从业人员1.5万人，年产能200万吨，年产值25亿元左右，约占全省份额的10%。

党的十八大以来，随着国家政策调整、市场不断变化、环保形势日益趋紧，耐火材料行业一度跌入低谷，伊川县耐火材料行业产业转型升级迫在眉睫。

从2018年年初开始，伊川县利用不到一年的时间，对133家散乱污企业、150万吨落后产能全部进行关停，仅保留了20余家规模大、市场稳定、技术工艺好的企业和50万吨产能。

在转型突围中，一批有竞争力的耐火材料生产企业不断发展壮大，洛阳盛铁耐火材料有限公司就是其中之一。

近年，该公司坚持创新引领，不断加大科技研发投入力度，加快新产品研发和原有产品更新换代。“经过持续创新，公司的环保型树脂炮泥、铁沟浇铸料等产品有了‘科技名片’，提升了产品竞争力。”高冲锋说，该公司先后被认定为国家高新技术企业、国家科技型中小企业，公司产品畅销国内外市场。

创新是引领高质量发展的第一动力。近年，伊川县依托河南科技大学、中钢集团洛阳耐火材料研究院等高校和科研院所，大力支持企业加强产学研合作，积极开发新技术、新工艺、新产品，不断激发企业创新发展动力。如今，通过不断创新提升核心竞争力，成为该县许多企业的共同选择。

目前，伊川县耐火材料行业拥有国家级高新技术企业6家、河南省科技型中小企业备案20家，组建省级创新产业战略联盟1个、市级以上研发平台13个。在创新驱动引领下，该县耐火材料产业动能转换持续加快、质量效益稳步提升。