耐火材料产业转型升级 伊川跑出“加速度”

近日，在位于伊川县的洛阳盛铁耐火材料有限公司生产车间内，智能化生产线正有条不紊地进行生产。该公司的研发中心里，摆放了各式各样的实验器材。

近日，在位于伊川县的洛阳盛铁耐火材料有限公司生产车间内，智能化生产线正有条不紊地进行生产。该公司的研发中心里，摆放了各式各样的实验器材。

智能多亢素快速分析仪、高温重烧试验炉、高温抗折试验炉、抗热震性试验机、全自动耐压抗拆试验机……指着这些实验器材，该公司总经理、总工程师高冲锋笑着说：“它们可是我们公司的‘宝贝’，为产品升级出了不少力呢。”

用于钢铁冶炼封堵铁水出口的“无水炮泥”，是这家耐火材料企业的主打产品，该产品广泛应用于钢铁、玻璃、陶瓷、水泥、石化、电力等行业。近年，该公司不断加大科技研发投入力度，投资150余万元建立了研发中心并购买了一批耐火材料检测研究器材，用于新产品的研发和原有产品的更新换代。

“实验室研发出的产品为客户省了钱，自然就抢手了。”高冲锋说，经过持续创新，该公司的环保型树脂炮泥、铁沟浇铸料等产品有了“科技名片”，提升了产品竞争力。

近年，该公司先后被认定为国家高新技术企业、河南省科技型中小企业、河南省科技小巨人企业。公司产品不仅在国内市场畅销，还远销俄罗斯、墨西哥、塞尔维亚等国外市场。去年，该公司实现年产值3.4亿元，同比增速超过30%。

洛阳盛铁耐火材料有限公司的快速发展是伊川县耐火材料产业加快转型升级的一个缩影。近年，伊川县按照“以龙头企业为引领，集约集群发展为核心，科技创新为支撑，智能化、绿色化、技术改造‘三大改造’为重点”的思路，着力推动耐火材料产业升级，该县耐火材料产业转型升级跑出“加速度”。

创新驱动持续发力——

该县依托中钢集团洛阳耐火材料研究院，大力支持企业加强产学研合作，积极开发新技术、新工艺、新产品，进一步激发了企业发展动力。截至目前，该县耐火材料行业拥有国家级高新技术企业6家、河南省科技型中小企业备案20家，组建省级创新产业战略联盟1个、市级以上研发平台13个，企业自主创新能力不断提升。

“三大改造”提质增效——

该县以供给侧结构性改革为主线，以企业为主体，强力推进智能化改造、绿色化改造、技术改造“三大改造”，耐火材料产业结构更趋优化、动能转换持续加快、质量效益稳步提升。

“龙头效应”不断彰显——

该县通过积极对接、多方洽谈，成功引进了中钢洛耐新材料科技有限公司、北京利尔高温材料股份有限公司等耐火材料行业龙头企业。在龙头企业的带动下，全县新增高端耐火材料产能35万吨，新增产值近20亿元，耐火材料产业的规模和结构得到了进一步优化和提升。

加快产业集聚发展——

该县按照“行业集约化、企业集中化”的发展理念，规划建设总面积2700余亩的集科研、物流、生产、销售于一体的伊川县彭婆功能材料园区，强力打造耐火材料产业发展载体，逐步推动耐火材料产业集聚发展。

下一步，该县将坚持“集约集群、创新驱动”思路，不断加快耐火材料产业转型升级，利用3年到5年时间，使耐火材料产业实现“百万吨产能、百亿级产值”的“双百目标”，将伊川县打造成为集产学研于一体的耐火材料产业基地。（记者 戚帅华 通讯员 葛高远）