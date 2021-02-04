受表彰！民生实事考核 洛阳排名全省第一

近日，省政府办公厅下发通知，对在2020年省重点民生实事工作中表现突出的6家省辖市政府进行表彰，洛阳位列第一！

近日，省政府办公厅下发通知，对在2020年省重点民生实事工作中表现突出的6家省辖市政府进行表彰，洛阳位列第一！

近年，洛阳持续践行以人民为中心的发展思想，高度重视民生实事办理工作，精心组织、扎实推进，确保民生实事落到实处、见到实效，让广大群众看到变化、得到实惠，让改革发展成果更多更公平惠及人民群众。

更好的就医环境、更齐全的社会保障、更便利的居住条件、更绿色的生活……回望这几年，一件件省市民生实事温暖着洛阳的千家万户，一幅幅生动的民生图景在洛阳暖心上演。

以人民为中心让改革发展成果惠及人民群众

走进洛龙区洛钢3号院，院内道路平整宽阔，楼房焕然一新，花园曲径通幽，停车位规划合理，水电气暖全部入户，运动场地一应俱全。

把美好的个人期盼变成生动现实，离不开党委政府倾心倾力保障改善民生。去年，洛龙区对洛钢3号院进行改造提升，小区面貌焕然一新，群众拍手称赞。

老旧小区改造是我市重点推进的省市民生实事任务之一。近年，洛阳市委、市政府牢固树立以人民为中心的发展思想，高度重视民生实事办理工作，坚持把办好民生实事作为检验政治责任、民生情况和工作能力的“试金石”，通过接续办好年度重点民生实事，不断增强群众的获得感幸福感安全感。

民心是最大的政治。在民生实事拟定过程中，洛阳通过媒体向社会广泛公开征集，邀请广大群众围绕关系切身利益的民生问题，提出意见和建议。民生实事办理得怎么样？群众最有发言权，洛阳每年对民生实事办理情况进行民意测评。针对群众满意度高的民生实事，市委、市政府持续推进，一任接着一任干；针对群众满意度低的民生实事，及时查找原因，完善后继续纳入民生实事办理，真正让民生实事办到群众心坎里。