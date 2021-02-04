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赞！仨小伙儿创作富含洛阳元素作品 邀请中外游客来家乡【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.12 19:26

　　　“牡丹文化节期间，我们想用自己的方式宣传洛阳。”12日，王永康在受访时说。

　　近日，我市小伙儿王永康及团队创作了一幅主题为“老家洛阳”的文创作品。应天门、洛邑古城、牡丹……作品不仅富含洛阳元素，人物服饰、装饰也是根据史料还原，为有更好的呈现效果，他们还将长卷变成了视频。

　　12日上午，记者在王永康的家中，见到了他与团队成员王少波、宋举东联合创作的原创文创作品。该作品主题为“老家洛阳”，采用电脑手绘，不仅有静态长卷，还将长卷内容以滚动式视频化的方式呈现出来。

　　“洛阳，别称洛邑、神都等……”在磅礴大气的配乐与浑厚的解说中，富含洛阳元素的画卷徐徐展开，不仅有应天门、洛邑古城、龙门石窟等景点，还有武则天、玄奘等洛阳历史文化名人与牡丹、特色小吃等。整幅作品内容丰富、栩栩如生，尤其画中人物惟妙惟肖，身穿汉服的古人在牡丹花丛中拿着手机或直播或自拍，颇有一种古今交错之感。

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[ 责任编辑：崔利利]
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