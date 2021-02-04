汇集七地文物精品 “河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展”开幕【视频】

12日上午，“河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展”在洛阳博物馆开幕。
12日上午，“河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展”在洛阳博物馆开幕。
12日上午，“河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展”在洛阳博物馆开幕。
洛报融媒记者在现场看到，展览精选洛阳博物馆、平顶 山博物馆、焦作市博物馆、三门峡市博物馆、三门峡市虢国博物馆、南阳市博物馆、济源市博物馆、巩义市博物馆等7个城市8家博物馆的160件(组)文物精 品，通过“地域蹁跹山水共舞”“文脉锦绣华柯星耀”“诗与远方谱绘华章”三大篇章，溯古及今，以河洛文化为纽带串联洛阳都市圈丰厚的历史遗产。
记者 智慧 摄
本次展览由洛阳市文物局主办，洛阳博物馆承办。主办方相关负责人介绍，展览同时对洛阳都市圈的地域与自然条件、“一核一带，三轴三圈”发展格局、“一带 两区两环多廊道”生态格局和都市圈未来发展规划进行充分展示，为进一步了解洛阳都市圈的历史文脉和发展现状搭建起重要平台。
“河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展”展出时间将持续到7月21日，展出地点位于洛阳博物馆二楼临展厅。如果您感兴趣，可提前预约免费参观。
各个城市带来了哪些特色展品？洛报融媒记者带您先简单看一看——
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