游客轿车前轮冲出桥面悬空 民警用俩千斤顶成功“解围”

近日，一名外地游客驾车前往栾川县游玩，车子的右前轮冲出桥面悬空，民警使用两个千斤顶交互用力将车救出。

车辆右前轮悬空，民警下水查看情况

近日，一名外地游客驾车前往栾川县游玩，车子的右前轮冲出桥面悬空，民警使用两个千斤顶交互用力将车救出。看到民警鞋子裤子湿了、手上都是泥，游客连连向民警表示感谢。

前几天，栾川县公安局重渡沟警务室民警赵光辉接到一起报警称，在重渡沟景区内一个停车场附近，有一辆汽车被困在桥上。他与同事崔现文等人到达现场，只见一辆白色大众轿车停在一座小桥上，右前轮冲出桥面悬空，桥下是一条小河，报警人万先生和家人已从车上安全下来。

赵光辉询问得知，万先生是许昌人，当日驾车带家人前来游玩，因风挡玻璃起雾视线不佳，行至桥面时车前轮悬空，一家人受到些许惊吓，好在未受伤。

为制订救援方案，崔现文搬石头下水查看车辆被困情况，弄得手上都是泥，鞋子裤子也湿了。经过观察，他们担心利用警车牵引会损坏被困车辆的底盘，决定使用千斤顶进行救援。

“我们车上与万先生车上各有一个千斤顶。”赵光辉说，他与同事将两个千斤顶放在被困车辆下方，交互用力顶起车辆。经过一番救援，被困车辆成功脱困。（记者 魏巍/文 通讯员 王蕊/图）