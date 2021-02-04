4月11日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

四星级牡丹观赏园花情如下：

中国国花园：全园共有约420个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的52%。主要分布在二乔亭、开元富贵广场、国色广场等处。其中：盛开的牡丹品种有御所樱、五大洲、岛大臣、五洲红、旭港、芳纪、胡红、村松樱、花王等；初开的牡丹品种有海黄、白峰、莲鹤、白妙、七福神、八千代椿等。园内樱花、棣棠、黄刺玫争奇斗艳。

(中国国花园 吉野川)

王城公园：全园共有630多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的65%。主要分布在牡丹仙子观赏区、紫云天香台、王城春早观赏区、傲梅渲春观赏区。其中：盛开的牡丹品种有首案红、万花盛、珊瑚台、凌花晓翠、新日月、初乌、八束狮子、镰田藤等；初开的牡丹品种有白妙、胡红、镰田锦、花王、春柳等。园内棣棠、樱花、绣线菊等竞相绽放。“王城之春”第十三届国际牡丹插花花艺展及致敬母亲河书画展，自4月10日起在王城公园明堂展出。

(王城公园 八千代椿)

隋唐城遗址植物园：全园共有680多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的59%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有时雨云、花竞、花游、圣代、旭港等；初开的牡丹品种有首案红、麟凤、大红夺锦、银丝贯顶、日向等。另外，园内一级路两侧千余株樱花、碧桃盛开。千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、菊花桃、绛桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等正值盛花期。南门5万余株郁金香开放。

(隋唐城遗址植物园 百园红霞)

(隋唐城遗址植物园 花游)

神州牡丹园：全园共有712个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的45%。主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区。其中：盛开的牡丹品种有冰凌罩红石、层叠多娇、鲁粉、满园春光、霓虹焕彩、春柳、卷叶红、太平红、新日月、蓝宝石、银红巧对、彩绘、银红争春、似荷莲、明星、洛阳红、粉中冠、岛锦、十八号、珊瑚台、俊艳红、胜葛巾、墨池金辉、腰带红、二乔、雪映桃花等；初开的牡丹品种有蓝线界玉、蓝田玉、紫蓝魁、红蔷薇、红梅飞雪、第一娇、蝴蝶探雪、雪峰、雪原紫光、朝阳红、绿幕隐玉等。园内榆叶梅、碧桃、樱花、郁金香竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有400多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的45%。主要分布在华夏园、锦绣园、万芳园、九色园和生产科技园。其中：盛开的牡丹品种有梨园春、户川寒、寒樱狮子、红宝石、迎日红、太阳、景玉、洛阳红、二乔等；初开的牡丹品种有老君紫、紫红殿、水墨丹青、冠世墨玉、珊瑚台、岛锦、贵妃插翠、芳纪、楼兰美人等。

(国际牡丹园 二乔)

国家牡丹园：全园共有约480个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的50%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有紫香秀色、红绒剪彩、太阳、芳纪、鲁菏红、太平红、珠光墨润、姚黄、乌龙捀盛、冠世墨玉、黄辉、红乔、霓虹焕彩、百园红霞、二乔、赛雪塔、白雪塔等；初开的牡丹品种有胡红、飞燕红装、青龙、日月锦、镰田藤、黄辉、姚黄、富贵满堂、洛阳红等。园内棣棠、紫藤、碧桃、樱花、丁香等争奇斗艳。

三星级牡丹观赏园花情如下：

西苑公园：全园共有195个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的68%。主要分布在人工湖周边、瀛洲山、牡丹岛观赏区等处。其中：盛开的牡丹品种有花王、花竞、八仟代椿、璎珞宝珠、胜葛巾、岛锦、春红娇艳、太阳、夜光白、葛巾紫、二乔、香玉等；初开的牡丹品种有海黄、莲鹤、旭港、皇嘉门、日幕等。

牡丹公园：全园共有155个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的60%。主要分布在古牡丹园、瀛园、假山东侧。其中：盛开的牡丹品种有镰田藤、岛乃藤、八千代椿、新国色、新岛辉、十八号、彩蝶飞舞、白王狮子、菱花湛露、彩绘等；初开的牡丹品种有八束狮子、海黄、紫蓝魁、西北紫斑牡丹、豆绿等。

(牡丹公园 新国色)

洛阳农博园：园内共有30个品种牡丹开放,约占本园牡丹的75%。主要分布在九色牡丹区、园区中心主路两侧、园区东侧。其中：盛开的牡丹品种有彩绘、鲁菏红、魏紫、洛阳红、冠世墨玉、岛锦、高杆红、香玉等；初开的牡丹品种有肉芙蓉、银红巧对等。

郁金香牡丹园：全园共有230多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的74%。主要分布在牡丹东区。其中：盛开的牡丹品种有洛阳红、乌龙捧盛、赵粉、珊瑚台、紫蓝魁、藏枝红、青龙卧墨池等；初开的牡丹品种有日暮、岛锦、初乌、二乔、魏紫等。

天香牡丹园：园内共有8个品种牡丹开放,约占本园牡丹的59%。主要分布在天香园西南角、西北角、东侧以及中区。其中：盛开的牡丹品种有小桃红、藏枝红、金桂飘香等；初开的牡丹品种有凤丹、洛阳红、岛锦等。

其他牡丹观赏园花情如下：

天囿牡丹园：园内共有13个品种牡丹开放,约占本园牡丹的30%。主要分布在牡丹观赏区。其中：盛开的牡丹品种有粉中冠、春莲、雪映桃花等；初开的牡丹品种有银粉金鳞、霓虹焕彩等。

第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2021年4月10日