10日，洛报融媒记者获悉，洛阳文学院第五届签约作家名单出炉，白韶旻(笔名白丢丢)、高源(笔名蜜蜂听雪)、郭正浩、吴小芳、王爱芳(笔名丫头)、赵树辉(笔名卧龙)、张少辉(笔名张劭辉)入选签约作家，吴云骊、马金丽、王影、赵伟民、贾振峰入选特约创作员。
10日，洛报融媒记者获悉，洛阳文学院第五届签约作家名单出炉，白韶旻(笔名白丢丢)、高源(笔名蜜蜂听雪)、郭正浩、吴小芳、王爱芳(笔名丫头)、赵树辉(笔名卧龙)、张少辉(笔名张劭辉)入选签约作家，吴云骊、马金丽、王影、赵伟民、贾振峰入选特约创作员。
10日，洛报融媒记者获悉，洛阳文学院第五届签约作家名单出炉，白韶旻(笔名白丢丢)、高源(笔名蜜蜂听雪)、郭正浩、吴小芳、王爱芳(笔名丫头)、赵树辉(笔名卧龙)、张少辉(笔名张劭辉)入选签约作家，吴云骊、马金丽、王影、赵伟民、贾振峰入选特约创作员。
此次签约的7位作家，是全市青年作家的优秀代表，有较强的创作实力、创作活力和创作潜力。据介绍，经过前四届签约活动的探索尝试，洛阳文学院围绕“多出精品、多出人才”中心任务，带领广大作家和文学工作者，创作生产了一大批思想性、艺术性、可读性俱佳的优秀作品，为满足洛阳人民精神文化需求、加快推动副中心城市建设作出了应有贡献。(洛报融媒记者 余子愚/文 通讯员 高瑞/图)
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