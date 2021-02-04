洛阳交警部门提醒：今晚应天门周边人多车多 请大家尽量绕行

第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式将于今晚在应天门北广场举行，市交警部门提醒，该区域周边交通流量大、路网结构不完善，届时请市民尽量绕行。

第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式将于今晚在应天门北广场举行，市交警部门提醒，该区域周边交通流量大、路网结构不完善，届时请市民尽量绕行。 第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式将于今晚在应天门北广场举行，市交警部门提醒，该区域周边交通流量大、路网结构不完善，届时请市民尽量绕行。 第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式举行期间，市交警部门将对应天门北广场周边区域采取分层分级管理，确保开幕式举行期间周边道路正常通行，各项工作高效、有序推进。 其中，中州路(含)以南、凯旋路(含)以北、东侧保通路(含)以西、西侧保通路(含)以东为核心控制区；瀍涧大道(不含)以南，九都路(不含)以北，金谷园路、体育场路(不含)以东，金业路(不含)以西为中距离管控区；魏紫路以南、洛河以北、新街以东、王城大道以西为外围分流区。 市交警部门提醒，届时，广大市民如无必要，请尽量绕行核心控制区；确实需要经过的，请服从交警指挥，不要随意停车、分心驾驶；行人、非机动车请依法文明出行，切勿闯红灯、越线停车、逆行。（记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）