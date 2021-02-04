乘地铁更方便了！10日起，17路、23路、64路、85路公交线路将调整

8日，记者从市公交集团获悉，为进一步方便市民出行，加强公交线路与地铁1号线站点的有效接驳，市公交集团将于4月10日起，优化调整原在金海马家居广场始发的17路、23路、64路、85路公交线路。

8日，记者从市公交集团获悉，为进一步方便市民出行，加强公交线路与地铁1号线站点的有效接驳，市公交集团将于4月10日起，优化调整原在金海马家居广场始发的17路、23路、64路、85路公交线路。

17路、23路：

始发站均由九都东路启明南路口调整至机车厂路中州东路口发车，走机车厂路、中州东路、启明南路、九都东路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

取消以下停靠站位：

九都东路启明南路站

增加以下停靠站位：

机车厂路中州东路口站、中州东路花园东街口站、中州东路启明南路口站、启明南路九都东路口站