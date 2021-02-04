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郏县三苏园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.08 09:04
三苏园正门

　　清明时节，踏青扫墓，凭吊故人。

　　郏县三苏园内芳草萋萋、松柏苍苍，是个清雅的好去处。三苏园内葬着宋代的三个大文豪——苏洵、苏轼、苏辙，乃国家重点文物保护单位。

　　苏轼是万千文学青年的偶像，其名如雷贯耳，妇孺皆知。苏辙是苏轼的弟弟，苏洵是苏轼、苏辙的父亲。

　　“唐宋八大家”，老苏家占了仨，人称“苏门三学士”。这在中国文学史上空前绝后。

　　郏县位于平顶山市，从洛城驱车往东南方向走，两小时左右便到三苏园。

　　葬在嵩山下，魂萦河洛间

　　苏氏父子本是四川眉山人，与洛阳的交集看似不多，其实不然，他们都对洛阳深有好感。

　　苏洵生前有意定居洛阳。苏辙梦想在洛阳买房。苏轼则幻想自己能像偶像白居易一样，隐居洛阳，“华颠赏遍洛阳春”。只是人生无常，难能如愿。

　　按理说，叶落归根，人死后当还乡安葬，但苏轼执意要葬于河洛山水之间。

　　他病逝前，给苏辙写信交代后事，嘱托弟弟：“待我死后，把我葬在嵩山下，你替我书写墓志铭。”

　　嵩山在北宋西京洛阳附近，离北宋东京开封也不远。苏氏父子学而优则仕，一生效力于朝廷，辅佐君主，造福百姓。河洛大地是他们奋斗过的地方，是他们追求理想、实现抱负的地方，一生难忘，魂牵梦萦。

　　史载，公元1101年，苏轼在常州病逝。次年，苏辙扶柩北上，将哥哥葬到了“嵩阳峨眉山”——今郏县三苏园所在地。

　　苏辙死后，葬在了哥哥身边。先前病逝的苏洵，本已归葬蜀地，后人为了让父子三人团圆，在苏轼、苏辙墓的中间，为苏洵建了一座衣冠冢。

　　在如今的宜阳县韩城镇苏河村，生活着苏轼的后人。苏轼去世100多年后，其六世孙苏宗义与妻子周氏为避祸乱，携子从四川迁至洛阳，开枝散叶，繁衍至今。

　　一门三杰，父子文豪

　　三苏园内有个文学纪念馆，展出苏氏父子的诗词作品。

　　苏轼、苏辙都考中了进士，苏洵却连秀才也不是。有人打趣说，苏洵最优秀的作品不是文章，而是儿子。

　　其实，苏洵并非一开始就是好父亲。他刚当爹时，既不求学，又不上班，常撇下老婆、孩子出去玩，缺乏家庭责任感。

　　直到老母亲去世，苏洵才意识到人生短暂，当有追求，于是“年二十七，始发愤读书”，并因材施教，辅导苏轼、苏辙学习，带着儿子到各地游学，增长见闻。

　　公元1056年，苏洵领着苏轼、苏辙到开封参加科举考试，路过洛阳，赏过洛城的春花和绿树。那时的苏轼和苏辙踌躇满志，一心施展才华，“致君尧舜”。

　　父子三人到开封以后，拜会了文坛领袖欧阳修。欧阳修很欣赏他们的文章，大力推荐，一时间，“三苏”名动京城。

　　他们在河洛地区游学多日。公元1057年，21岁的苏轼、19岁的苏辙双双考中进士。

　　兄弟情深，相约来生

　　苏轼与苏辙自小相伴成长，形影不离，“未尝一日相舍”。

　　苏轼恃才傲物，潇洒达观；苏辙恭谨内敛，踏实稳重。兄弟俩志趣相投，性格互补，是兄弟，更是知音。

　　他们考中进士后，携手步入仕途，一心报效国家、造福苍生。然而人生坎坷，难遂心愿。

　　不久，他们的母亲便去世了。没过多少年，苏洵也去世了。

　　朝中局势大变，宋神宗任用王安石推行变法，引发了新旧党争。耿直的苏轼忍不住发了几句牢骚，结果被政敌抓住把柄，弹劾他借诗讽刺朝廷，导致他被关进大牢。

　　苏轼蹲了一百多天牢房，绝望至极，一度以为自己会被处死，还给弟弟写了封遗书。

　　苏辙忧心如焚，倾尽所有打点上下，冒死上奏，替兄辩护。最终，皇帝被他们的兄弟情深打动，苏轼死里逃生，被贬到外地，苏辙也被外放。

　　此后，兄弟俩常常分隔两地，但他们的心始终在一起。苏轼的《水调歌头·明月几时有》，便是因思念弟弟而作。

　　苏轼年老之后，常常回忆小时候父亲教自己和弟弟读书的温馨时光。相传，他去世那天，因无缘再见苏辙而大恸。苏辙接到噩耗后，更是“泣血至地”。

　　兄弟俩相约来世还当一家人，“与君今世为兄弟，更结来生未了因”。三苏园，圆了他们一家人团聚的梦。（记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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