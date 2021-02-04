二乔：粉红、紫红双色极为吸睛

眼下，洛阳多个牡丹园里的二乔已经盛开，吸引了不少游客的目光。7日，记者在国际牡丹园看到，成片妖娆的二乔，在阳光的照耀下，更显迷人、夺目。
眼下，洛阳多个牡丹园里的二乔已经盛开，吸引了不少游客的目光。7日，记者在国际牡丹园看到，成片妖娆的二乔，在阳光的照耀下，更显迷人、夺目。
眼下，洛阳多个牡丹园里的二乔已经盛开，吸引了不少游客的目光。7日，记者在国际牡丹园看到，成片妖娆的二乔，在阳光的照耀下，更显迷人、夺目。
二乔的花色极为吸睛，有的同一朵花上，粉红、紫红双色同在，相互融合；有的一半粉红，清透亮丽，一半紫红，热情似火；有的则同一株开了粉红、紫红两种颜色花朵。这样混搭的颜色不会让人感觉突兀，反而更显和谐之美。硕大、偏圆形的花瓣上，多层花瓣更显娇俏可人。
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