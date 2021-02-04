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“按图索骥”！洛阳出台老旧小区改造设计导则
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.07 11:46

　　城市有机更新、老旧小区改造，是洛阳市委市政府明确的“十四五”城镇化建设的一项重点任务。日前召开的洛阳市城乡规划委员会2021年第三次会议，审议通过《洛阳市老旧小区改造设计导则》。

　　为进一步推进老旧社区更新改造工作，统一全市老旧社区改造实施效果，细化老旧社区设计标准，实现老旧社区高标准设计建筑，洛阳有关部门制定了《洛阳市老旧小区改造导则》。

　　坚持“里子”“面子”一起改

　　《导则》提出，洛阳市老旧小区改造将以“挖掘历史文化，提升洛阳气质”为目标，共同缔造“共建共治共享”的社会治理体系。并强调要坚持以人为本，遵循创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持一切从实际出发，科学确定改造标准，推行“一区一策”“一楼一策”，实行“菜单式”项目改造，力求设计方案精细、实用，确保改造质量。其中，中心城区的老旧小区重点划分成洛北旧城风貌区、洛阳古城风貌区、洛阳老城风貌区、现代城市风貌区五类。

　　此外，《导则》还坚持“里子”“面子”一起改的指导思想，提出老旧小区大门实施机非分离改造，设置人行进出通道，提升整体效果。同时，还对智慧安防、雨污分流、垃圾分类、加装电梯、供暖、屋檐、围墙、空调外机等提出规范性引导性要求。

　　按照此次制定的《导则》，今后各地在实施老旧小区改造时，可以结合各自的特点，“按图索骥”提升老旧小区改造科学性。

　　组团连片改造，活动空间、停车等资源共建共享

　　实施组团连片改造，是今年洛阳市老旧小区改造的一大新特点。

　　对此，《导则》建议将周边小区归类，作为一个整体的片区来统一提升改造，社区内部尽可能形成环形道路，整合周边区域内小区，整体规划配套设施，结合实际利用空闲且有安全保障的建筑配备乐养居、社区服务中心、物业管理用房、城市书屋等配套设施，并利用小区边角用地或结合公共绿地设置健身活动场地。同时，在拆墙并院基础上，整合现有空间，重塑片区公共及绿化空间。可根据小区具体条件设计空间休闲区、绿地植被区、回廊座椅区等，共同构成层次丰富的空间。

　　对各个小区关注度较高的停车问题，《导则》提出，老旧小区现状有停车场的区域要进行划线立标，规范停车，提高停车效率；有停车需求，且有条件设置停车场的区域，尽可能规划停车场；道路宽度超过6米，可根据需求设置侧方临时车位；老旧小区内停车困难，并有条件设置机械停车的，建议增设机械停车位；室外机动车停车场建议采用透水性植草砖。此外，老旧小区机动车停车位按照一定比例配备充电桩，并且可根据需要适当设置微型车位。（洛报融媒记者 李东慧）
[ 责任编辑：席倩倩]
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