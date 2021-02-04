栾川一名钓友一竿下去 钓上来一条野生娃娃鱼

今日，栾川县林业局工作人员告诉记者一件事儿：该县一名钓友在县城附近的伊河边钓了一条怪鱼，后经鉴定是国家二级重点保护动物“娃娃鱼”。目前，这条娃娃鱼已被放归自然。

被放生的娃娃鱼

今日，栾川县林业局工作人员告诉记者一件事儿：该县一名钓友在县城附近的伊河边钓了一条怪鱼，后经鉴定是国家二级重点保护动物“娃娃鱼”。目前，这条娃娃鱼已被放归自然。

5日下午，栾川钓友吴先生来到县城附近的伊河旁垂钓，没想到一竿下去便有鱼上钩。他收紧鱼线，把鱼捞上了岸，发现这条鱼长得还挺奇怪：它浑身灰褐色，头大尾巴长，还有四条腿。

吴先生察觉这条鱼一定不普通，于是便将其送到了栾川县林业局。经鉴定，这条鱼是国家二级重点保护动物“娃娃鱼”，咬钩导致嘴部受伤，但并无大碍，于是采取了一些初步救助措施。

工作人员放生娃娃鱼

今日上午，栾川县林业局野生动植物保护股工作人员确认这条娃娃鱼伤势无大碍后，将其带到老君山自然保护区进行了放生。

相关链接：野生娃娃鱼又名大鲵，是现存最大的两栖类动物，素有动物演变“活化石”之称，被联合国列为濒危保护动物，是国家二级保护两栖野生动物。若您发现有人未经允许捕捉娃娃鱼，可拨打110报警。（洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 郭鹏鹏）（栾川县林业局供图）