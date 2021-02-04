又飒又暖！清明小长假，偃师首支女子巡逻队亮相二里头遗址

清一色的装备、整齐的步伐，酷似当年风靡一时的《女子特警队》……清明小长假期间，偃师首支女子巡逻队——翟镇镇巾帼女子巡逻队集中亮相二里头遗址，引来不少游客点赞。

清一色的装备、整齐的步伐，酷似当年风靡一时的《女子特警队》……清明小长假期间，偃师首支女子巡逻队——翟镇镇巾帼女子巡逻队集中亮相二里头遗址，引来不少游客点赞。

翟镇镇巾帼巡逻队成立于3月16日，此前已与辖区派出所民警共同开展了5次“实战训练”，对震慑、防范、打击各类违法犯罪活动起到了积极作用。清明小长假第一天，为了维护景区秩序，引导游客文明参观，翟镇镇巾帼女子巡逻队在二里头遗址正式登场。

“一分队二里头博物馆巡逻，二分队遗址公园巡逻，三分队镇区市场巡逻，四分队古城路巡逻……”翟镇镇巾帼女子巡逻队队长郭晋霞为队员分配巡逻任务。

郭晋霞介绍，该巡逻队共有95位队员，平均年龄30岁、平均身高168cm，由翟镇镇巾帼志愿者组成。平时她们是街头的“翟镇巾帼红”，用无私地奉献换来二里头遗址和翟镇每个角落的干净整洁。现在他们也是“翟镇巡逻蓝”，在镇党委号召和妇联带领下，发挥女性独特优势，守护一方和谐平安。

女子巡逻队的职责明确，主要分为两部分内容，一是协助辖区内公安部门开展巡逻防控、政策宣传、矛盾化解和会期管理等基层治安工作；二是维护二里头博物馆周边管理秩序、为游客提供咨询服务和帮助、对不文明行为进行劝导、配合处置突发事件等。

据了解，在成为一名合格的巡逻队员前，每一个队员都经过了岗前培训。培训内容除了军事科目训练，还涉及二里头遗址人文知识、治安巡逻规章以及急救技巧等。（洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 王雷 文/图）