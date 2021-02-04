洛阳美术馆清明节假期正常开放

4月2日，洛阳美术馆发布公告称，该馆清明假期期间(4月3日、4日、5日)正常开放，4月6日(周二)正常闭馆，4月7日(周三)正常开馆，请广大市民合理安排参观时间，由此带来不便，敬请谅解。 4月2日，洛阳美术馆发布公告称，该馆清明假期期间(4月3日、4日、5日)正常开放，4月6日(周二)正常闭馆，4月7日(周三)正常开馆，请广大市民合理安排参观时间，由此带来不便，敬请谅解。 参观须知： 1、观众入馆须佩戴口罩，自觉与他人保持1.5米以上安全距离，不聚集，排队有序入馆。谢绝未戴口罩者入馆。 2、洛阳美术馆对入馆人员进行严格体温检测、出示健康码；体温超过37.3℃(含)，或有发烧、咳嗽等感冒症状的观众谢绝入馆参观并配合赴医院发热门诊就诊。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 牛珂)