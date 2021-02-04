清明节读绘本、做手工，带小朋友品尝春天的味道

“清明是二十四节气之一，也是中国重要的传统节日，《奶奶的青团》讲的就是清明节的故事……”4日上午，在洛阳市少儿图书馆内的国学馆，参加活动的小朋友们通过多种形式了解了清明的民间习俗。
“清明是二十四节气之一，也是中国重要的传统节日，《奶奶的青团》讲的就是清明节的故事……”4日上午，在洛阳市少儿图书馆内的国学馆，参加活动的小朋友们通过多种形式了解了清明的民间习俗。
“清明是二十四节气之一，也是中国重要的传统节日，《奶奶的青团》讲的就是清明节的故事……”4日上午，在洛阳市少儿图书馆内的国学馆，参加活动的小朋友们通过多种形式了解了清明的民间习俗。
3月31日，掌上洛阳客户端发布我们举办“清明寄相思”亲子活动的消息后，不少家长积极报名。一名9岁小朋友的妈妈说，趁清明假期陪孩子参与活动，可以增进亲子关系，还能让孩子潜移默化地积累知识。
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