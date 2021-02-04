5日花情预报来啦 洛城尽飘牡丹香

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

四星级牡丹观赏园花情如下：

中国国花园：全园共有约240个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的35%。主要分布在蝴蝶园、木栈道、早开园、唐风隋影广场等处。其中：盛开的牡丹品种有村松樱、雪映桃花、似二乔、黑海撒金、墨楼争辉、花游、岛锦、二乔等；初开的牡丹品种有冠世墨玉、初乌、豆绿、姚黄、岛大臣、寒樱狮子等。园内樱花、碧桃、紫荆、黄刺玫争奇斗艳。

(中国国花园 雏鹅黄)