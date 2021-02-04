洛阳市轨道交通“洛易行”APP正式上线 享受先乘后付的便捷乘车服务

27日上午，洛阳市轨道交通“洛易行”APP上线发布会在西工区周王城广场举行。“洛易行”作为洛阳地铁的唯一官方APP，正式与大家见面！

27日上午，洛阳市轨道交通“洛易行”APP上线发布会在西工区周王城广场举行。“洛易行”作为洛阳地铁的唯一官方APP，正式与大家见面！

活动现场，工作人员发放宣传页，为市民讲解“洛易行”APP的下载和使用方法，此外，广场、地铁站也通过展板、广告等形式展示该APP下载二维码，方便市民随时下载使用。

大家可通过扫描下方二维码下载“洛易行”APP，下载完成后需要绑定银行卡进行实名制验证及注册，注册完成后可享受先乘后付的便捷乘车服务。

本次上线的“洛易行”APP，目前可以实现二维码扫码过闸、人脸识别过闸、自动售票机扫码购票等移动支付乘车功能；还可以提供线路图查询、行程规划、站点，以及站点设施、站层图、出入口信息、公交换乘、车站导航指引等信息查询功能。

按照计划，后续该APP还将开发更多功能应用方便乘客出行。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 孙亚军 文/图）