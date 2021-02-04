2021年洛阳市高招体检工作启动 城市区体检时间为3月28日至4月20日

25日，洛报融媒记者从洛阳市招生考试中心获悉，洛阳市2021年普通高校招生体检工作正式启动，今年洛阳城市区将有25298人参加体检。

25日，洛报融媒记者从洛阳市招生考试中心获悉，洛阳市2021年普通高校招生体检工作正式启动，今年洛阳城市区将有25298人参加体检。

据介绍，此次体检将于3月28日正式开始，其中城市区体检时间为3月28日至4月20日，地点为河南科技大学第一附属医院新区医院；各县体检时间为3月29日至4月20日。

洛阳市招生考试中心提醒

●参加体检的全过程，所有人员均需佩戴口罩。考生在体检前14天内，有境外或高中风险地区活动轨迹，或者出现发热及上呼吸道症状的，必须在体检前3天接受核酸检测，凭核酸检测阴性报告参加体检，考生参加体检时要通过专门通道乘坐专用电梯，不要到门诊区与就诊人员混合。

●为便于医生检查，眼睛近视的考生，需佩戴本人框架眼镜，不得佩戴隐形眼镜。

●今年抽血单上不需要贴照片，需盖学校公章。现场采血时，学生须随身携带身份证以便备查。

●体检表一定让考生本人签字，任何人不得代签。

●由于医院体检中心容量有限，未必满足学生在医院长时间等待，今年实行错峰错时上站体检。各学校要组织考生按照规定时间体检集合完毕。