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乡村要“由内而外”美起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.24 08:30

　　助力乡村振兴再添“栾川实践”。这两年，栾川县栾川乡精准布局污水处理设施，推进农村生活污水全域一体化、数字化、社会化治理，实现过去“污水靠蒸发”到如今“清水绕人家”的华丽转身，补齐了民生短板，筑牢了生态底色。这种“由内而外”换新颜，成为洛阳推进乡村振兴的又一探索。

　　农村生活污水处理，是美丽乡村建设的民意所盼，更是农村人居环境改善的痛点所在。一方面，美丽乡村是从“面子”美到“里子”，要有刷墙铺路、栽花种树的“外在美”，更要有功能完善、品质提升的“内在美”，不能“垃圾围田园、污水映新房”；另一方面，乡村聚落布局零散，资源禀赋、经济水平各不相同，污水处理搞“一刀切”“齐步走”不行，老百姓不积极、不主动、不买账也不行。总之，污水处理不仅是“民生工程”，而且考验共建共享的“管理内功”。

　　夯实“民生工程”不易，练好“善管内功”更难。就像栾川乡的“治污行动”，从规划先行，科学确定污水处理类型、服务半径和覆盖区域，到畅通管网，对改厕、改厨、改水一体推进，坚决不让污水“跑冒滴漏”，再到探索水费收取机制，让农村生活污水处理设施建得全、管得住、用得好……既因地制宜搞好管网配套，又精准施策赢得群众认可，补齐了农村基础设施和公共服务的短板，形成了乡村共享共治的良好互动，让“靠山吃山”的老百姓实现了幸福升级。

　　作为乡村振兴的重要任务，美丽乡村建设是一项系统工程，背后有“由内而外”的美丽期待，也有“内外兼修”的必然要求，考验着党员干部的政绩观。最近召开的市委农村工作会议，提出要实施农村人居环境整治提升五年行动，再次强调“重点做好污水治理、垃圾处理和厕所革命”，就是要牢牢把握人民群众对美好生活的向往，清理“看得见的垃圾”，整治“看不见的污染”，堵上“前门生态、后门排污”的漏洞，让河洛乡村生态“全覆盖”、美丽“无死角”，实现生态效益、经济效益和社会效益同步共赢。(郭旭光)
[ 责任编辑：马佳佳]
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