洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“赏游洛阳城·嗨购都市圈”34项促消费活动来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.23 20:12

　　洛报融媒记者23日从市商务局获悉，我市即日起至5月将开展“赏游洛阳城·嗨购都市圈”商贸领域系列促消费活动。

　　活动期间，我市将聚焦第39届中国洛阳牡丹文化节，引导商超商圈、餐饮住宿、汽车商家等传统实体与网络购物、直播带货、短视频应用等线上平台有机融合，策划开展6大类34项促消费活动，搭建消费平台，培育消费热点，打造古都洛阳系列消费名片。

　　(一)“迎花会·乐购物”嗨购嘉年华活动(共9项)

　　1、2021洛阳都市圈八城联动购物节

　　时间：即日起至5月底

　　活动内容：组织大张超市、长申国际等重点连锁商超，在洛阳都市圈全域所有82家门店同时推出“家电无限购”活动。

　　2、“春夏·新风尚”电商促销季

　　时间：即日起至5月15日

　　活动内容：组织电商企业参与天猫、淘宝、京东、拼多多等电商平台推出的“新风尚”“出游季”等促消费活动。

　　3、银联云闪付洛阳专享特惠季

　　时间：4月1日至5月5日

　　活动内容：活动期间，在全市各大商圈使用银联云闪付支付，现场消费达标即可享受满减优惠，还可获赠公交满减票券，同时在停车场开展一分钱停车优惠活动。

　　4、“购欢乐·GO洛龙”购物狂欢节

　　时间：4月1日至5月10日

　　活动内容：依托正大、泉舜、丹尼斯等重点商圈，推出服饰、化妆品、黄金等一系列满减优惠活动。

　　5、“万达派”万达广场嗨购狂欢节

　　时间：即日起至3月28日

　　活动内容：联合万达广场内各个品牌门店，推出优惠活动，涉及服饰、美妆、美食等商品。

　　6、“西工转转”购物消费节

　　时间：4月至5月

　　活动内容：联合建业凯旋广场、王府井百货等重点商贸企业，开展线上产品推介活动，组织零售、家居、电器等品牌企业开展线下活动。

　　7、“想购就来·约惠吉利”商超打折季

　　时间：4月至5月

　　活动内容：围绕餐饮、服装等消费需求，辖区内大型商超企业开展赠送式促销、打折式优惠、降价式促销等活动。

　　8、“乐享生活·欢购宜阳”商超促销月

　　时间：4月1日至4月30日

　　活动内容：组织宜阳县部分骨干商贸企业和重点商业综合体，采取电子礼券、打折让利多种优惠相结合的方式，让消费者享实惠。

　　9、“牡丹迎春狂欢购”洛宁折扣季

　　时间：即日起至5月

　　活动内容：洛宁县通过发放“商场消费券”“积分互换券”“优惠代金券”等方式，推出打折促销活动。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 超35万列公里！洛阳地铁1号线完成空载...
  • 洛阳市区路内编号停车位牡丹文化节期...
  • 赶紧收藏！洛阳龙门客运中心发车线路...
  • 市人大常委会党组（扩大）会议召开
  • 洛阳涧西区今年将重点改造48个老旧小...
  • 洛阳牡丹广场巨幅玻璃牡丹画组装完成
  • 总投资30.25亿元！洛阳41个项目入选全...
  • 洛阳与日本冈山市举行友好交流视频会议
  • 25日起，洛阳违法停车不再享受“优驾...
  • 巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳江水入洛河 福建“...
    “洛阳造”两款“最智...
    沿河樱花朵朵开 洛阳...
    洛龙区27座城市书房增...
    精彩热帖

    和春天的约会

    浮尘消散后的明堂

    爱在春天

    民俗袁家村
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605