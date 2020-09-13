“赏游洛阳城·嗨购都市圈”34项促消费活动来了！

洛报融媒记者23日从市商务局获悉，我市即日起至5月将开展“赏游洛阳城·嗨购都市圈”商贸领域系列促消费活动。

洛报融媒记者23日从市商务局获悉，我市即日起至5月将开展“赏游洛阳城·嗨购都市圈”商贸领域系列促消费活动。

活动期间，我市将聚焦第39届中国洛阳牡丹文化节，引导商超商圈、餐饮住宿、汽车商家等传统实体与网络购物、直播带货、短视频应用等线上平台有机融合，策划开展6大类34项促消费活动，搭建消费平台，培育消费热点，打造古都洛阳系列消费名片。

(一)“迎花会·乐购物”嗨购嘉年华活动(共9项)

1、2021洛阳都市圈八城联动购物节

时间：即日起至5月底

活动内容：组织大张超市、长申国际等重点连锁商超，在洛阳都市圈全域所有82家门店同时推出“家电无限购”活动。

2、“春夏·新风尚”电商促销季

时间：即日起至5月15日

活动内容：组织电商企业参与天猫、淘宝、京东、拼多多等电商平台推出的“新风尚”“出游季”等促消费活动。

3、银联云闪付洛阳专享特惠季

时间：4月1日至5月5日

活动内容：活动期间，在全市各大商圈使用银联云闪付支付，现场消费达标即可享受满减优惠，还可获赠公交满减票券，同时在停车场开展一分钱停车优惠活动。

4、“购欢乐·GO洛龙”购物狂欢节

时间：4月1日至5月10日

活动内容：依托正大、泉舜、丹尼斯等重点商圈，推出服饰、化妆品、黄金等一系列满减优惠活动。

5、“万达派”万达广场嗨购狂欢节

时间：即日起至3月28日

活动内容：联合万达广场内各个品牌门店，推出优惠活动，涉及服饰、美妆、美食等商品。

6、“西工转转”购物消费节

时间：4月至5月

活动内容：联合建业凯旋广场、王府井百货等重点商贸企业，开展线上产品推介活动，组织零售、家居、电器等品牌企业开展线下活动。

7、“想购就来·约惠吉利”商超打折季

时间：4月至5月

活动内容：围绕餐饮、服装等消费需求，辖区内大型商超企业开展赠送式促销、打折式优惠、降价式促销等活动。

8、“乐享生活·欢购宜阳”商超促销月

时间：4月1日至4月30日

活动内容：组织宜阳县部分骨干商贸企业和重点商业综合体，采取电子礼券、打折让利多种优惠相结合的方式，让消费者享实惠。

9、“牡丹迎春狂欢购”洛宁折扣季

时间：即日起至5月

活动内容：洛宁县通过发放“商场消费券”“积分互换券”“优惠代金券”等方式，推出打折促销活动。