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提醒！假期餐饮消费注意食品安全 谨慎对待购物促销
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-01 09:15

　　昨日，市市场监管局12315指挥中心、市消协结合国庆、中秋假期消费特点发布相关提醒，提醒广大消费者提高防范意识，保护自身合法权益。

　　提倡短线游、区域游、生态游。跟团游选择有资质的旅行社，注意是否具备市场监管部门颁发的营业执照和旅游管理部门颁发的经营许可证；签订旅游合同时，详细阅读旅行社提供的行程表或行程计划书，明确团费所包含项目。选择自助游的消费者通过网络预订门票时警惕“钓鱼网站”，避免掉进低价陷阱。

　　外出聚餐选择证照齐全、环境整洁的餐饮单位。注意餐饮具卫生，提倡用公筷、公勺，减少交叉污染的风险。尽量缩短就餐时间，倡导打包用餐等。购买食材在家制作时，购买带有包装的食品，仔细阅读商品标签，看清生产日期和保质期，妥善保存食用。生的蔬菜、水果不要和生肉、鱼等接触，防止生熟、荤素交叉污染。隔餐隔夜食品冷藏保存，食用前彻底加热。

　　假日期间，商家会推出各种促销活动，消费者要保持清醒，理性消费，对网上价格与实体店价格差距过大的商品要谨慎购买。购物前货比三家，详细询问卖家关于商品性能、售后等内容，收到货物发现有质量问题及时维权。

　　温馨提醒：

　　无论何种消费，请您一定记得索取并保存好发票和其他消费凭证。在假期中，市市场监管局12315热线24小时在线接听消费者诉求，您遇到消费纠纷可拨打电话投诉。您也可以通过电脑登录www.12315.cn，微信公众号关注“全国12315平台”，使用微信或支付宝小程序“全国12315平台”和“全国12315平台”手机APP等方式，直接将相关内容发送至其所属地区的市场监管部门，高效便捷。(记者 李岚 通讯员 李二帅 肖慧)
[ 责任编辑：崔利利]
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