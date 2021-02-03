洛阳各单位迅速掀起党史学习教育热潮

自党史学习教育启动以来，我市各单位深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，贯彻落实党中央和省委、市委部署要求，紧紧围绕学党史、悟思想、办实事、开新局，周密部署、精心组织，高标准高质量开展党史学习教育，帮助广大党员干部从党的历史中汲取精神力量和智慧养分。

自党史学习教育启动以来，我市各单位深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，贯彻落实党中央和省委、市委部署要求，紧紧围绕学党史、悟思想、办实事、开新局，周密部署、精心组织，高标准高质量开展党史学习教育，帮助广大党员干部从党的历史中汲取精神力量和智慧养分。

市工信局在开展党史学习教育时提出，要把党史学习教育与挖掘洛阳工业文化相结合，通过研究工业遗产保护开发与工业旅游、工业博物馆体系建设，探索工业遗产保护利用新模式，生动展示新中国成立以来我市工业发展成果，深入挖掘“洛阳工业精神”。要把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育主要内容，深入开展“四企”活动，“一企一策”精准帮扶；深化“五个一”机制，持续推进“四项对接”“河洛茶叙”等活动；做好民营经济“两个健康”“一联三帮”工作，促进民营企业健康发展；加强企业“六化”建设，实施“百企示范、千企提升”，提升中小企业管理水平，真正把好事办好。

市卫健委在开展党史学习教育时提出，要把党史学习教育与推动实际工作结合起来，统筹抓好常态化疫情防控和健康洛阳建设，进一步完善公共卫生服务体系，优化医疗资源布局；加快区域医疗中心建设，提升医疗服务能力；全力备战国家卫生城市复审，实施健康细胞工程。全力办好6个方面14项卫生健康民生实事，实施提升医疗服务水平“十大举措”，切实增强群众的幸福感、获得感。

市交通运输局召开动员部署大会，要求开展专题学习，采取理论中心组学习、“三会一课”、主题党日、专题培训等多种形式，深入了解党的奋斗史、创业史、发展史。组织专题活动，完成交通史志、交通史馆建设，确保党史学习教育站位有高度、标准有精度、落实有力度。要落实“三三制”和“马路办公”工作机制，完善都市圈快速交通网络，高质量推进“四好农村路”建设，不断提升运输服务水平，持续完善安全生产治理体系，切实解决人民群众最关心、最现实、最期盼的问题，建设人民满意交通。

市农业农村局在动员部署大会上提出，要把党史学习教育同解决实际问题结合起来，开展好“我为群众办实事”实践活动。要围绕实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、沟域生态经济、乡村建设行动、农村人居环境整治、深化农村改革等重点工作，明确具体帮扶措施，着力解决人民群众“急难愁盼”问题。要组织开展服务企业活动，建立完善局领导分包重点农业产业化龙头企业制度，广泛开展走访调研，定期深入企业指导，有效助推企业高质量发展。要开展联系基层活动，领导干部落实联系基层党支部制度，党支部要与基层党支部和社区党支部开展结对共建活动，形成常态化调研和联系服务群众长效机制。

市教育局在开展党史学习教育时提出，要将党史学习教育融入师德师风建设全过程，把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，突出师德第一标准。深入开展形式多样的以爱国主义精神为核心的党史学习教育，教育和引导广大教师牢记为党育人、为国育才使命，让红色基因与血脉在教育战线充分展现出来、延续下去，切实肩负起民族复兴、教育振兴的光荣历史使命，培养出一代又一代合格的社会主义建设者和接班人。

市文联召开动员部署大会，提出要以党史学习教育为契机，进一步激发创作活力，推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，做好“河洛儿女心向党”大型百米长卷、建党百年文学创作征文大赛等文艺精品的谋划、创作和组织工作，发扬红色传统、传承红色基因，以优异成绩庆祝建党100周年。

市中心医院召开动员部署大会，提出要把学习成效转化为推动卫生健康事业高质量发展的工作动力。领导班子成员要联系相应科室，开展蹲点调查研究，提升临床科研水平，建设一批优势特色学科群。要积极开展医务志愿者服务活动，通过医联体、医疗集团、专科联盟、联合病房、专家工作室建设和远程医疗服务的开展等，建立常态工作机制，提升基层医疗服务能力，努力缓解群众“看病难、看病贵”问题。（记者 何奕儒 孙小蕊）