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《经济日报》头版关注洛阳：“点绿成金” 生态惠民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 经济日报 2021.03.21 09:27
　　3月21日，《经济日报》头版刊发文章《点绿成金”生态惠民》，本网今日全文转发，内容如下：

　　春意渐浓，河南省洛阳市栾川县潭头镇拨云岭村的村民们又围着核桃树忙起来。拨云岭村海拔高、土地薄，为了生计，村里曾大面积开荒发展烟叶种植，但由于山高坡陡，植被遭到破坏，水土流失严重。为解决水土流失问题，拨云岭村调整种植结构改种薄皮核桃。

　　“核桃三年才挂果，为了不让地闲着，村里探索利用核桃地进行林下间作油用牡丹。”村民文红敏说，现在全村的山坡地全部种植核桃，间作牡丹，形成“树上硕果累累，树下牡丹争艳”的景象。

　　近年来，洛阳市大力发展生态产业，新安樱桃、宜阳花椒、洛宁苹果等品牌远近闻名，全市累计种植特色经济林200多万亩，实现了保水土、增效益的双赢。“十三五”期间，洛阳市累计完成造林195万亩、森林抚育376万亩、绿化美化村庄630个，全面落实生态护林员政策，设立公益岗位，5年来聘用生态护林员7409名。

　　在洛阳，“因林而美”“因林而游”“因林而富”成为生态脱贫的生动实践，不少林区百姓感慨：“绿水青山是我们的幸福靠山。”

　　新安县正村镇石泉村北距黄河约2公里，村中地势起伏大，植被覆盖率高。“我们村是‘大河田园’的一部分。”石泉村相关负责人说，“大河田园”是县里沿黄河开发的乡村旅游度假区，石泉村在其核心地带，依托这个项目，村里发展起了乡村旅游，不少村民开起了民宿和农家饭店。

　　嵩县车村镇天桥沟村曾经山高路远，穷得叮当响。随着生态旅游成为嵩县的一大品牌，现在的天桥沟村依靠“大景区带动”模式，大力发展旅游产业，乡亲们的日子越过越红火。

　　目前，洛阳乡村生态旅游产业加速向森林康养产业迭代升级。从引导发展绿色产业，到发展生态旅游，再到发展森林康养产业，山区群众成功摆脱“捧着金饭碗要饭吃”的困局，实现了“点绿成金”。

　　生态底色好，绿色发展强。“今年是‘十四五’开局之年，也是加快建设洛阳都市圈的重要一年，洛阳市将加强全域生态保护治理，持续厚植生态优势。”河南省委常委、洛阳市委书记李亚表示，要坚持把保护生态环境与经济社会发展紧密结合，树牢“绿水青山就是金山银山”理念，积极创建国家生态文明建设示范市，实现生态惠民、生态利民、生态为民。(本报记者 夏先清 通讯员 何奕儒)④
[ 责任编辑：崔利利]
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