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以全面推进乡村振兴统揽“三农”工作——市委农村工作会议精神解读
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.20 08:33

　　农为邦本，本固邦宁。稳住农业基本盘，守好“三农”基础，是建设现代化强市的重大任务，是融入新发展格局的关键举措，也是应对重大风险挑战的基础支撑。

　　昨日召开的市委农村工作会议全面回顾总结“十三五”和2020年我市“三农”工作，对今年“三农”重点工作进行了系统部署。进入新发展阶段，我市将以全面推进乡村振兴统揽新发展阶段“三农”工作，加快实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

　　回顾“十三五”：农业农村工作取得历史性成就

　　“十三五”时期，全市上下认真落实中央、省委部署要求，围绕深化提升“9+2”工作布局，聚焦脱贫攻坚和乡村振兴，推动“三农”农业农村工作取得历史性成就、发生历史性变革。

　　●脱贫攻坚战取得全面胜利

　　全市6个贫困县全部摘帽、728个贫困村全部出列、49.9万贫困人口全部脱贫，区域性贫困问题有效解决，绝对贫困人口全部清零。

　　●农业发展迈上新台阶

　　粮食总产连年超45亿斤，2020年达到50.38亿斤。优质林果和杂粮种植面积超过530万亩。建成市级沟域生态经济示范带53个。打造“洛阳耕源”公共品牌，“三品一标”总数居全省第一。培育新型经营主体超过2.4万家，规模、质量实现“双提升”。

　　●农村改革纵深推进

　　农村承包地“三权分置”改革持续深化。农村集体产权制度改革全面完成，集体经济“空白村”全部清零，集体经济收入5万元以上的行政村占95%，10万元以上的行政村占比超六成。

　　●乡村面貌焕然一新

　　农村人居环境整治三年行动取得重要成果，所有县(市)垃圾治理均通过省级验收。建成农村公路3719公里，农村饮水安全实现100%达标，卫生厕所普及率达92%，新建和改扩建农村义务教育寄宿制学校379所，县域内所有乡镇卫生院及村卫生室全部具备远程医疗服务能力。

　　●乡村治理更加有效

　　“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”全面推进，农村党的建设全面加强，共建共治共享的治理体系进一步完善，乡村民主法治和乡风文明程度不断提高。

　　●农村民生显著改善

　　全市农村居民人均可支配收入年均增速为8.3%，2020年全市农村居民人均可支配收入较2010年实现翻番，达15902元，同比增长6.2%，增速连续10年高于城镇居民。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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