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洛阳这种恐龙 让一起恐龙界“冤案”平反【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.19 22:18

　　在恐龙家族中，有一名成员被冠以“窃贼”之名长达半个多世纪，当人们终于意识到这是一场“冤案”时，却迟迟找不到“真凶”。直到张氏秋扒爪龙的发现，这起“冤案”终于真相大白。昨日，来自河南自然博物馆专家，为记者讲述“断案”过程。

　　冤案的发生，只因一个小动作

　　这起“冤案”的受害者是窃蛋龙，属于小型兽角类恐龙，生存于白垩纪晚期，大小如鸵鸟，长有尖爪、长尾。专家推测其运动能力很强，可以像袋鼠一样用坚韧的尾巴保持身体的平衡。

　　窃蛋龙为啥被冠以“窃蛋”之名？河南自然博物馆古生物研究室主任贾松海说，1923年，美国自然历史博物馆组织的中亚考察团在蒙古国西南戈壁的火山崖发现一种恐龙化石。当时，这种化石位于一堆角龙化石附近，而且正趴在一堆恐龙蛋化石上。由于当时的技术条件有限，专家认为这条恐龙正在偷取角龙蛋，于是在1924年将其命名为食角龙蛋窃蛋龙。

　　此后近半个多世纪，窃蛋龙一直背负着很不光彩的“盗贼”恶名。相关化石研究表明，一部分进步的窃蛋龙牙齿退化缺失，且上颌中部具有假牙状突起，似乎是专门用来压碎恐龙蛋的，这更加让人们相信，找到了窃蛋龙“作案”的证据。

　　不过，到了20世纪90年代，美国自然历史博物馆的马克·诺瑞尔等人在蒙古国发现了窃蛋龙的胚胎蛋化石。通过仔细研究，他发现这些胚胎蛋化石和当年压在第一只窃蛋龙化石下方的窃蛋龙化石都不是角龙的，而是窃蛋龙自己的。也就是说，当它被首次发现时，并不是在窃蛋。而是在孵蛋！

　　人们这才发现，曾被冠以盗贼之名的窃蛋龙很有可能被冤枉了。

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[ 责任编辑：潘亮]
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