洛阳打通干线公路大通道 助力洛阳都市圈建设

在洛阳都市圈建设中，“综合交通廊道”“1小时通勤半径”等规划分量颇重。作为对外通道主力，干线公路在其中的重要作用不言而喻。

栾川县秋扒至赤土店段农村公路 （资料图片）

在洛阳都市圈建设中，“综合交通廊道”“1小时通勤半径”等规划分量颇重。作为对外通道主力，干线公路在其中的重要作用不言而喻。

前不久，全市公路工作会议提出推动和谋划一批项目，其中，涉及310国道、312省道等国家级、省级干线公路的项目将有效助力洛阳都市圈建设。

大型工程机械马力全开，工人们熟练地操作着设备，山谷间回荡着隆隆作业声……昨日上午，尽管时有小雨淅沥，但310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程(简称310国道二期)现场仍是一派繁忙景象。

市公路事业发展中心相关负责人介绍，目前我市多个国家级、省级干线公路项目正在推进。

规划方面，我市今年将开工建设洛济快速通道二期项目，谋划洛阳—偃师—孟州、洛阳—新安—义马—渑池、洛阳—卢氏、洛阳—汝州—鲁山等快速通道。

此外，到2025年，我市将基本形成市区绕城1小时一级公路网、县区绕城1小时普通干线公路网、乡镇级行政区域0.5小时普通公路网，相邻县市间基本实现以高速或一级公路为主、二级公路为辅的双通道连通模式，普通干线公路二级及以上路段占比超过75%，农村公路优、良、中等路占比超过80%，自然村通硬化路率超过95%。（记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）