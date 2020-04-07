洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳打通干线公路大通道 助力洛阳都市圈建设

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.19 08:10
栾川县秋扒至赤土店段农村公路 （资料图片）

　　在洛阳都市圈建设中，“综合交通廊道”“1小时通勤半径”等规划分量颇重。作为对外通道主力，干线公路在其中的重要作用不言而喻。

　　前不久，全市公路工作会议提出推动和谋划一批项目，其中，涉及310国道、312省道等国家级、省级干线公路的项目将有效助力洛阳都市圈建设。

　　大型工程机械马力全开，工人们熟练地操作着设备，山谷间回荡着隆隆作业声……昨日上午，尽管时有小雨淅沥，但310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程(简称310国道二期)现场仍是一派繁忙景象。

　　市公路事业发展中心相关负责人介绍，目前我市多个国家级、省级干线公路项目正在推进。

　　规划方面，我市今年将开工建设洛济快速通道二期项目，谋划洛阳—偃师—孟州、洛阳—新安—义马—渑池、洛阳—卢氏、洛阳—汝州—鲁山等快速通道。

　　此外，到2025年，我市将基本形成市区绕城1小时一级公路网、县区绕城1小时普通干线公路网、乡镇级行政区域0.5小时普通公路网，相邻县市间基本实现以高速或一级公路为主、二级公路为辅的双通道连通模式，普通干线公路二级及以上路段占比超过75%，农村公路优、良、中等路占比超过80%，自然村通硬化路率超过95%。（记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 明日开通！洛阳新伊大街南延工程地面...
  • 应天门、九洲池、栾川抱犊寨加入洛阳...
  • 洛阳两所高校可招收第二学士学位生
  • 洛阳地铁1号线通车在即 1300棵大树“...
  • 运营前最后一次“大考”！洛阳地铁1号...
  • 洛阳打通干线公路大通道 助力洛阳都市...
  • 从生活无法自理的脑梗患者到健身达人 ...
  • 挑灯夜战 修路便民
  • 今晚打开央视《探索·发现》 看二里头...
  • 洛阳正积极推进婚姻登记档案电子化工...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    春花绽放 扮靓洛阳城...
    洛阳凌波湖：皮划艇运...
    建设“客家祖源地” ...
    巨幅玻璃牡丹画将“绽...
    精彩热帖

    给游园添彩的模特

    女人如花

    含苞待放

    油菜花海
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605