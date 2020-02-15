进入“十三五”以来，洛阳高速公路、快速通道、干线公路建设硕果累累

摊铺机、压路机马力全开，工人们熟练地操作着机器设备……连日来，539省道偃师山化至顾县营防口改建项目工地一派繁忙景象。目前，314省道至光上路段正在进行沥青路面施工。

摊铺机、压路机马力全开，工人们熟练地操作着机器设备……连日来，539省道偃师山化至顾县营防口改建项目工地一派繁忙景象。目前，314省道至光上路段正在进行沥青路面施工。

进入“十三五”以来，我市聚力发力，推动高速公路、快速通道、干线公路建设多点开花、齐头并进，织密了公路交通网络，助力经济社会高质量发展。

市公路事业发展中心最新统计数据显示，进入“十三五”以来，我市实施干线公路建设项目23个，总里程为375.715公里。

目前，311国道徐西线栾川县嵩坪至界岭段改建等16个项目已完成，通车里程达278.13公里。

除了539省道偃师山化至顾县营防口改建项目，目前在建的310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建项目桥梁工程已完成59.15%，隧道工程已完成40%，预计明年6月完工；312省道偃孟界至208国道段改建项目涵洞工程完成总工程量的70%。另外，344国道东灵线3个项目、312省道郑三线新安境仓田村至新渑交界段新建项目正在快速推进。

近日，家住新安县县城的黄女士吃过晚饭，开车载着家人沿洛新快速通道直奔市区，不到1个小时，她已经和孩子在洛邑古城拍照游玩了。

“十三五”期间，我市着力构建现代化高质量综合立体交通网络，其中加快“六组团”与中心城区的快速交通连接增强了城市向心力。

按照规划，从中心城区出发到偃师、伊川、宜阳、新安、孟津、吉利“六组团”距离都不超过30公里，且有生态廊道对接，形成半小时交通圈。目前，洛吉、洛新、洛宜等快速通道完成改造提升，洛伊快速通道正在进行西线规划，洛偃快速通道重点对中州东路与310国道南匝道进行完善。

如今的洛阳，高速公路四通八达。

连霍高速、盐洛高速、栾卢高速横贯东西，二广高速、济洛高速、洛栾高速纵穿南北，宁洛高速、长济高速、新伊高速(在建)构建环线，形成“三纵三横三环”的高速公路网……进入“十三五”以来，我市着力打通以高速公路为主力的对外大通道，完善交通网，增强城市吸引力。

当前，新伊高速(在建)、济洛高速洛阳段、尧栾西高速洛阳段、栾卢高速洛阳段、渑淅川高速渑池至洛宁段、二广高速洛阳城区段改扩建等项目建设正酣；新安至邵原、伊川至偃师等7条谋划高速公路已被列入省交通运输厅高速公路网规划调整方案。未来，它们将与宁洛高速、连霍高速等一起，织密洛阳高速公路网，为副中心城市建设和洛阳都市圈建设贡献力量。

今年是我市加快建设副中心城市的发力之年，也是“十四五”展望之年。

按照规划，到2025年，全市高速公路总里程达1000公里；沿黄生态旅游快速路、洛伊西线、洛宜北线、洛偃南线等4条快速通道建成通车，助力黄河流域生态保护和高质量发展；以洛阳为中心，建成通达洛阳都市圈所有县级城市的1小时交通圈、覆盖中原城市群核心发展区城市的2小时交通圈、连通中原城市群所有地级城市的3小时交通圈，最终形成现代化高质量综合立体交通网络。（记者 赵硕 通讯员 吴伟）