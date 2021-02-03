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洛阳市财政局深入开展党史学习教育 以实际行动诠释对党忠诚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.18 17:00

　　3月17日，洛阳市财政局组织部分党员干部到中信重工焦裕禄事迹展览馆参观学习，这是该局深入开展党史学习教育的一项践学活动。

　　中信重工焦裕禄事迹展览馆采用文献、实物与多媒体相结合的方式，真实再现了焦裕禄同志在洛阳矿山机器厂的奋斗历程以及“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的优秀品格和崇高精神。

　　参观之后，大家在展览馆前合影并重温入党誓词，表示要学习弘扬焦裕禄精神，牢记党的宗旨，以实际行动诠释对党忠诚。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 马辉 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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