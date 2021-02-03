即日起，党媒记者出镜讲党史

近段时间以来，洛阳日报社一方面积极抓好自身党史学习教育，另一方面充分发挥新型主流媒体的导向作用、旗帜作用、引领作用，为全市党史学习教育营造浓厚舆论氛围。为创新方式方法，进一步推动党史学习教育高质量开展，从即日起，洛阳日报社所属新媒体平台开设《党媒记者讲党史》栏目。

近段时间以来，洛阳日报社一方面积极抓好自身党史学习教育，另一方面充分发挥新型主流媒体的导向作用、旗帜作用、引领作用，为全市党史学习教育营造浓厚舆论氛围。为创新方式方法，进一步推动党史学习教育高质量开展，从即日起，洛阳日报社所属新媒体平台开设《党媒记者讲党史》栏目。

未来一个时期，记者将带您走进洛阳红色教育基地等地，用更加鲜活新颖的方式为您展示红色文物，记者出镜讲解文物背后的故事，带您回顾党史上的一些重大历史事件，追寻中国共产党人在河洛大地上留下的光辉足迹，让广大群众从百年党史中汲取奋进力量，凝聚起建设社会主义现代化强市的强大力量。(记者 何奕儒)