快讯！洛阳市委举行首场新闻发布会

今天上午，洛阳市委举行首场新闻发布会。新闻发布会的主题是介绍和解读洛阳市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议精神。

今天上午，洛阳市委举行首场新闻发布会。新闻发布会的主题是介绍和解读洛阳市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议精神。

举办此次发布会也是洛阳市委深入贯彻落实党中央、省委重大决策部署，坚持和加强党的全面领导，推动党务公开透明，密切党和群众血肉联系的重要举措。

1月13日至14日，中国共产党洛阳市第十一届委员会第十四次全体会议暨市委经济工作会议胜利召开。这次会议是全市上下深入贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议、省委十届十二次全会暨省委经济工作会议精神召开的一次十分重要的会议。会议审议通过了《中共洛阳市委关于制定洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，对深化提升“9+2”工作布局，高质量推进现代化洛阳都市圈建设，确保全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出了总体谋划和系统部署。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰 文/图）