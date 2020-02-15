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孟津法院首例适用民法典的离婚案件宣判：不予离婚！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.14 21:00

　　分居一年起诉离婚。法院支持吗？

　　来看看孟津县人民法院近日适用民法典判决的第一起离婚案件。

　　原告王某与被告梅某在2018年经人介绍相识并于同年登记结婚。王某诉称，因双方婚前缺乏了解，二人感情出现裂痕，王某在梅某家居住一年后离开，后双方一直分居。现王某起诉要求与梅某离婚。梅某认为，双方有感情基础才登记结婚，不同意离婚。

　　法院审理认为，王某与梅某婚前相识应有一定了解，婚后二人在相处中虽有一定分歧，但王某除其婚姻关系外，就其诉求夫妻感情完全破裂并未提供充分证据予以证明。故综合认定，王某的离婚诉求尚缺乏相应事实和法律依据，应不予支持，遂依法驳回原告诉讼请求。

　　民法典第1079条规定：夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。

　　人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。

　　有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：

　　(一)重婚或者与他人同居；

　　(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；

　　(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改；

　　(四)因感情不和分居满二年；

　　(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。

　　一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

　　经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

　　离婚是自由的，但不能草率。民法典专门设置了离婚冷静期。民法典第1077条规定，自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。前款规定期限届满后三十日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请。

　　河南大进律师事务所律师谢亮介绍，离婚冷静期其实是为自愿离婚的当事人在登记离婚时设置的思考期。在这个期限内，夫妻两人可以慎重考虑婚姻是否还有挽回的余地，任何一方都可以撤回离婚申请。这样既能保障当事人权利，又能避免双方草率离婚、冲动离婚。

　　需要说明的是，离婚冷静期仅仅针对协议离婚，并不适用于诉讼离婚。谢亮表示，对于一方存在家暴、虐待、遗弃等情形的，受害者最好通过诉讼程序离婚，避免在离婚冷静期内再次受到伤害。另外，在处理离婚问题之前，当事人遭受家庭暴力或者面临家庭暴力现实危险的，还可依法向法院申请人身安全保护令，或者向公安、妇联等组织寻求帮助。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 赵彩峰 石超凡)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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