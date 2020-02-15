洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

供热这件事，态度决定温度（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-14 09:26

　　燃气采暖炉用户，今冬用气继续享受优惠，4个月可以享受第一阶段气价气量共600立方米；由转供改直供的小区、加装供热设施的老旧小区，首次供热均先用热后缴费……暖气还没到，但这些举措和服务让人如沐春风，先暖到了老百姓的心。

　　群众冷暖无小事，一枝一叶总关情。每年这个时候，广大市民都很关注供热问题，关心室内温度能否达标，能源供应是否充足，小区和家里的供热管线跑冒滴漏等问题能否得到及时妥善解决……这些都是百姓的关注点，把这些问题处理好，才能真正把服务做到群众心坎上，让群众觉得人暖心更暖。

　　其实，近年来我市围绕冬季供热做了大量繁琐而复杂的工作，比如，中心城区集中供热面积从2016年的4910万平方米，提升至今年的7058万平方米，集中供热普及率更是从51.4%提升到90.1%；广泛推进电代煤、气代煤等清洁取暖改造，业主不需要承担费用；一大批老旧小区纷纷通上了暖气……无论从供热环节，还是市民的切身感受、口碑来看，可以说，相关部门用尽心尽力、精准到位的温暖服务，切实提高了百姓心中“温度计”的度数。

　　有市民说，供热这件事就是态度决定温度，这话确实有道理。供热工作具有很强的公共服务属性，又是很大的民生话题，既是一个系统工程，又是一个细致活；既考验政府部门的管理能力和智慧，也需要把群众的期盼和关切放在心上。只有各个环节的服务都到位了，百姓的屋子才能热起来，心才能跟着暖起来。其实，不仅仅是供热，衣食住行、水电气网，都是群众利益所系、民生关切所在。把工作做得细而又细、实而又实，把好事办实、实事办好，就能让群众始终如沐春风。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·嗓子痒、声音沙哑 警惕咽喉反流
  • ·乳腺结节会恶变成乳腺癌吗
  • ·漏服降糖药 漏打胰岛素怎么办？
    		•
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使...
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
        移动支付、线上预约、电子客票、手机导航……在“数字化生活”潮流之下，为适应时代，越来越多的中老年人“...
  • ·嵩县石头部落 看野菊满山
  • ·王屋山上看“石柱连环画”
  • ·冬日周末 去城市书房品书香、听讲座、学烘焙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊河国家湿地公园：润城惠民 美不胜收
  • 国内商业运载火箭新突破 有洛阳城投资...
  • 全省首个 洛阳成功加入世界旅游联盟
  • 这9家洛阳企业上榜“国字号”名单
  • 他放弃高薪返乡创业 拿出18万余元给贫...
  • 明日0时今冬供热拉开帷幕 供热开始前...
  • 省内首例 洛阳一大型灌区纳入河长制管...
  • 洛阳这四个区脱贫攻坚进展顺利 减贫脱...
  • 为了带领村民脱贫 这名洛阳青年放弃了...
  • 兴洛湖公园初冬美景如画
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月12日
  • · 网友发帖：建议取消路内的夜间停车收费
    • 精彩图片
    洛阳：夜经济 夜品位 ...
    洛宁故县镇窑瓦村：依...
    【高清图】洛阳广州市...
    【视频】买特产吗？“...
    精彩热帖

    千年银杏谷

    秋山丽水

    万类霜天竞自由

    考古博物馆随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605