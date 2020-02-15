供热这件事，态度决定温度（洛谭说事）

燃气采暖炉用户，今冬用气继续享受优惠，4个月可以享受第一阶段气价气量共600立方米；由转供改直供的小区、加装供热设施的老旧小区，首次供热均先用热后缴费……暖气还没到，但这些举措和服务让人如沐春风，先暖到了老百姓的心。

燃气采暖炉用户，今冬用气继续享受优惠，4个月可以享受第一阶段气价气量共600立方米；由转供改直供的小区、加装供热设施的老旧小区，首次供热均先用热后缴费……暖气还没到，但这些举措和服务让人如沐春风，先暖到了老百姓的心。

群众冷暖无小事，一枝一叶总关情。每年这个时候，广大市民都很关注供热问题，关心室内温度能否达标，能源供应是否充足，小区和家里的供热管线跑冒滴漏等问题能否得到及时妥善解决……这些都是百姓的关注点，把这些问题处理好，才能真正把服务做到群众心坎上，让群众觉得人暖心更暖。

其实，近年来我市围绕冬季供热做了大量繁琐而复杂的工作，比如，中心城区集中供热面积从2016年的4910万平方米，提升至今年的7058万平方米，集中供热普及率更是从51.4%提升到90.1%；广泛推进电代煤、气代煤等清洁取暖改造，业主不需要承担费用；一大批老旧小区纷纷通上了暖气……无论从供热环节，还是市民的切身感受、口碑来看，可以说，相关部门用尽心尽力、精准到位的温暖服务，切实提高了百姓心中“温度计”的度数。

有市民说，供热这件事就是态度决定温度，这话确实有道理。供热工作具有很强的公共服务属性，又是很大的民生话题，既是一个系统工程，又是一个细致活；既考验政府部门的管理能力和智慧，也需要把群众的期盼和关切放在心上。只有各个环节的服务都到位了，百姓的屋子才能热起来，心才能跟着暖起来。其实，不仅仅是供热，衣食住行、水电气网，都是群众利益所系、民生关切所在。把工作做得细而又细、实而又实，把好事办实、实事办好，就能让群众始终如沐春风。（新闻观察员 洛谭）