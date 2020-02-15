洛阳市6万余名贫困群众“搬来”幸福新生活

今日上午，我市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”易地扶贫搬迁专场新闻发布会召开，重点介绍全市易地扶贫搬迁有关情况。

今日上午，我市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”易地扶贫搬迁专场新闻发布会召开，重点介绍全市易地扶贫搬迁有关情况。

“十三五”时期，我市易地扶贫搬迁建档立卡贫困群众共计60078人，占河南省搬迁任务的23%，搬迁量居全省第二位。

在具体工作推进中，市委、市政府把易地扶贫搬迁工作摆在脱贫攻坚最前沿、最关键位置，明确“五年任务、三年完成”节点目标，坚决守住搬迁对象精准的“界线”、人均住房建设面积不超25平方米的“标线”、搬迁不举债的“底线”和项目规范管理的“红线”这“四条线”，科学规范开展易地扶贫搬迁工作，使全市6万余名贫困群众“挪穷窝、斩穷根”，开启易地致富新生活。

生活居住条件得到明显改善

全市累计投入资金31.9亿元，建设193个集中安置点，建设安置住房1.72万套，安置住房面积126.8万平方米，人均面积达20.86平方米，将6万余名农村贫困群众搬到交通便利、生活便捷的搬迁安置社区，通过“下山”“上楼”，改善居住条件和生活环境，有效解决搬迁群众“搬得出”问题。

公共服务水平得到巩固提升

在如期完成集中安置社区建设任务的同时，我市实现易地扶贫搬迁安置社区安全饮水、生活用电、广播电视信号、通信信号、道路硬化等基础设施全覆盖；在规模以上安置点同步配建公共服务设施，实现有社区服务中心、有义务教育学校、有幼儿园、有卫生室、有文化场所“五个有”全覆盖。目前全市已新建社区服务中心67个、义务教育学校5个、幼儿园11个、卫生室29个、文化活动场所80个，有效解决搬迁群众“稳得住”问题。

就业增收渠道得到稳定拓宽

我市按照“靠县城、靠园区、靠乡镇、靠乡村旅游点”的“四靠”原则进行安置选址，改善搬迁群众生产生活条件，方便搬迁群众就近就业创业；在搬迁安置社区周边共配套建设58个扶贫车间、扶贫基地等，帮助搬迁群众就近就业；多部门联动建立易地扶贫搬迁就业帮扶机制，加大就业培训力度，促进搬迁群众转移就业。

截至目前，我市实现搬迁群众就业2.71万人，基本实现了有劳动意愿和劳动能力的搬迁户至少有一人稳定就业的目标，并通过实行因地制宜落实1项特色农林业、乡村旅游、农村电商等产业帮扶措施等“五个一”机制，实现了产业扶贫措施全覆盖。

精神文明风貌得到提振重塑

我市积极推行“党建+易地扶贫搬迁”模式，通过新建、合建、挂靠等方式实现193个集中安置社区基层党组织和社区管理服务机构全覆盖；在今年新冠肺炎疫情防控期间，确保全市6万余名搬迁群众无一人感染，保障了搬迁群众的生命健康和财产安全；通过教育引导搬迁群众“感恩新时代、住进新房子、展现新气象、实现新作为、营建新家园”，切实增强搬迁群众的获得感、幸福感。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 任俊涛)