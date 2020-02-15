洛阳这四个区脱贫攻坚进展顺利 减贫脱贫成效显著

今天上午，在洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会上，洛龙区、高新区、西工区、伊滨区发布了脱贫攻坚取得的成果。

今天上午，在洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会上，洛龙区、高新区、西工区、伊滨区发布了脱贫攻坚取得的成果。

洛龙区：90%以上贫困人口得到就业扶贫和产业扶贫支持

该区共有7个省定贫困村和58个非贫困村，建档立卡贫困人口1699户6188人。脱贫攻坚战打响以来，该区切实在精准扶贫、精准脱贫上下功夫，立足专项扶贫，强化行业扶贫、社会扶贫支撑，减贫脱贫成效显著。截至目前，该区贫困村和贫困人口已实现全部脱贫退出。

坚持项目带动

2016年以来，该区利用国家、省、市扶贫专项资金2163万元，区财政配套扶贫专项资金2668万元，先后实施基础设施项目24个，产业项目50个。

完善政策扶持

2016年以来，该区陆续出台了健康扶贫、教育扶贫、扶贫助残、兜底保障等各项区级扶贫政策。健康扶贫方面，为贫困户构建了基础医疗保险、大病保险、大病补充保险、医疗再保险、区财政二次报销等多重保险屏障，每年为贫困户购买小额人身意外险、免费体检、配备爱心医药箱、办理慢性病卡等。教育扶贫方面，累计为贫困户家庭子女补助教育补贴资金1287.605万元，惠及19948人次。危房改造方面，对贫困户住房安全进行全面排查，累计改造危房333户，补贴资金387.9万元。

注重引导激励

转移就业方面，2016年以来，该区共开发区级公益性岗位34个，就业扶贫专项岗位72个，贫困劳动力就业培训1028人次，实现贫困户转移就业2599人，累计发放外出务工奖励3566人次329.18万元。金融扶贫方面，累计发放金融扶贫小额贷款惠及282户525.08万元。产业扶持方面，累计发放产业奖补631户31.55万元，脱贫奖励538.65万元。全区90%以上贫困人口得到了就业扶贫和产业扶贫支持，自主脱贫能力稳步提高。

高新区：实现建档立卡贫困户产业全覆盖

该区共有8个贫困村15个非贫困村。脱贫攻坚战打响以来，该区紧扣“两不愁三保障”目标，推进精准扶贫、精准脱贫，各项工作扎实推进。2017年年底，8个贫困村全部摘帽；2019年年底，995户3768人全部脱贫。

项目谋划方面，该区发展壮大助农增收特色产业，实施辛店街道红蜜薯种植、东军屯村艾草加工等特色产业项目，全区实现建档立卡贫困户产业全覆盖，村集体经济收入均超过5万元。

产业培育方面，该区因地制宜，鼓励村民发展专业合作社，引导村民种植艾草、核桃、葡萄等特色农产品，政府牵线龙头企业，打通销售通道。

电商扶贫方面，该区建成村级电商(扶贫)服务点8个，大力开展电商扶贫政策宣传，对乡村干部、驻村第一书记及有意愿的贫困户进行培训。

转移就业方面，该区结合“春风行动”“就业扶贫日”等公共就业服务专项活动，举办扶贫专场招聘会，包括洛阳格力、洛阳银隆在内的用人单位积极参与，提供工作岗位2200余个。

金融扶贫方面，该区完成全区贫困户信用评定全覆盖，不断扩大“户贷户用”覆盖面，持续激发建档立卡贫困户创业积极性。

西工区：全区实现整体脱贫

该区建档立卡贫困户均分布于红山街道办事处辖区内，脱贫攻坚战打响以来，西工区把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，各项工作扎实推进，截至2020年10月底，全区实现整体脱贫。

“两不愁三保障”水平稳步提高

实现“幼有所教”，投入资金500万元，为农村学校补充教师50人，资助贫困学生4300人次，全区义务教育入学率100%；实现“病有所医”，贫困群众各类保险实现全覆盖，建档立卡贫困户住院费用报销比例达90%；实现“住有所居”，聚焦建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭，针对44户农户实施了“六改一增”；强化“兜底保障”，将符合低保、特困的贫困户全部纳入保障范围。

就业创业机会不断拓展

因地制宜发展樱桃、草莓、桑葚等特色农业产业，不断加大产业扶贫力度，投入资金246万元，扶持3个产业扶贫项目，贫困户享受产业扶贫政策55户149人，占建档立卡人口的100%，带动户均增收3600元。积极发放小额贴息贷款，鼓励自主创业，促进贫困户勤劳致富。开发扶贫就业岗位，51名有就业能力的贫困劳动力，100%实现就业。大力发展沟域经济，打造了集农业观光、亲子旅游、养生度假于一体的红山欢乐谷沟域经济示范区，直接带动500余名村民就业。

产业结构不断优化

大力发展生态文化旅游，以樱桃种植为中心，林果种植达4500余亩，发展农业采摘园76个、农业专业种植合作社5个；提升农村服务业，发展农家饭店43家，并经过统一提升，打造“食坊街”餐饮品牌；发展农产品深加工产业，成功注册“魅力红山”农副产品品牌，开发了樱桃酒、桑葚酒、石磨面等农副产品。目前，红山街道办事处18个行政村集体经济年收入全部超过5万元。

伊滨区剩余贫困人口将于今年全部脱贫

该区共有建档立卡贫困人口490户1528人，涉及73个行政村。脱贫攻坚战打响以来，该区紧紧围绕“两不愁三保障”标准，按照“六个精准”“四个不摘”工作要求，扎实推进精准扶贫、精准脱贫。截至2019年年底，已实现453户1433人脱贫，全区剩余贫困人口将于今年全部实现脱贫。

扶贫项目方面，“十三五”期间，该区共投入资金2552.97万元，实施扶贫项目93个。其中，2020年实施18个扶贫项目，投入资金651万元，目前所有项目已全部竣工并发挥效益。

健康扶贫方面，该区实行“先诊疗后付费”就医结算服务，落实“五级报销”体制，使贫困户住院自费比例不超过总费用的10%。

危房改造方面，该区成立了区危房改造清零指挥部，对所有四类人员的住房情况进行全面排查鉴定，摸清危房情况，评定危房等级，建立贫困户住房安全筛查台账，拿出专项资金进行危房改造。自2016年至今，该区共完成农村危房改造187户，其中建档立卡贫困户改造81户，实现贫困群众危房清零。

金融扶贫方面，该区对490户贫困户和14户边缘户进行逐一摸排，将有劳动能力、有就业创业意愿和还款能力的建档立卡贫困户、边缘户及时推荐给合作银行审核。截至2020年11月，累计发放扶贫小额信贷256户493.3万元。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)