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“杨来法”式检察联络员——让检察工作真正“接地气连民心”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-11-13 15:46

　　11月10日，洛阳市检察院党组副书记、副检察长柳立兴带领检务督查处处长张炎锋、办公室副主任周晓东前往孟津县、吉利区调研督导“杨来法式检察联络员制度”落实情况，孟津县委常委、政法委书记王为民陪同调研。

　　在孟津县召开的座谈会上，孟津县检察院党组书记、检察长李齐振详细汇报了“杨来法”式检察联络员制度的落实情况。该院在全县10个乡镇234个行政村聘请了244名检察联络员，实现了村级全覆盖，积极开展矛盾调解、普法宣传、收集社情民意等工作，让群众充分了解检察职能和工作动态，进一步提高群众安全感和满意度，并结合“四官服务”活动，教育引导群众依法合力表达诉求。

　　随后，柳立兴一行前往孟津县城关镇朱庄村和王庄村，与检察联络员进行深入交流，详细询问了他们在工作中遇到的困难和问题，认真听取相关意见建议。

　　柳立兴强调，孟津县检察院作为“杨来法”式检察联络员制度试点单位，在下一步工作中，要创新工作方法，深化制度落实，充分发挥检察联络员“接地气、连民心”的桥梁纽带作用，畅通渠道，切实把优质高效的检察产品服务于民。

　　在吉利区调研时，柳立兴充分肯定了吉利区检察院推行“杨来法”式检察联络员制度中，建立工作台账，制作服务基层群众工作流程图，拓展检察联络员为执法监督员等做法，并就如何提高联络员的工作积极性，提出了可行性建议。

　　吉利区检察院党组书记、检察长石笑飞表示，在下步工作中，将不断提升政治站位，构建“领导分包、专人负责、沟通协作”的工作格局；注重制度完善和工作创新，紧密结合检察工作实际，积极谋划自选动作，打造具有吉利特色的检察联络品牌。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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