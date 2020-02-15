在洛阳：遇见古今辉映 走向诗和远方

临黄河而知中国，临河洛而知华夏。洛阳，八大古都之一，丝绸之路、隋唐大运河在此交汇，十三个王朝的荣辱兴衰在此上演，五千年历史文明在此起源。守护好中华文化的“传家宝”，千年古都洛阳责无旁贷。

临黄河而知中国，临河洛而知华夏。

洛阳，八大古都之一，丝绸之路、隋唐大运河在此交汇，十三个王朝的荣辱兴衰在此上演，五千年历史文明在此起源。守护好中华文化的“传家宝”，千年古都洛阳责无旁贷。

作为文化旅游大市，进入“十三五”以来，我市深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述和指示批示精神，抢抓国家战略机遇，靠规划管控保护固态、用载体节会传承活态、促文旅融合发展业态，坚持以“文”塑“旅”、以“旅”彰“文”，推动文化旅游实现“三个转变”，全面深化文化传承创新体系，在传承弘扬历史文化、坚定文化自信上展现“洛阳担当”。

统计数据显示，2019年全市接待游客1.42亿人次，实现旅游总收入1320亿元，较2015年分别增长36%、69%。今年“十一”长假，洛阳进入全国热门旅游目的地城市前十名。

提升“老三篇”，叫响“新三篇”

初冬时节，夜幕降临，洛阳城南的伊水河畔，预约成功的游客会聚于此，赶赴一场宛如梦幻的文化之约。千余盏灯饰装扮下的龙门石窟驱散了黑夜，织就万般绚丽的景象，游人乘着夜色感受世界文化遗产的别样魅力。

龙门夜色

“保护优先”是对历史的尊重，更是对历史的敬畏。作为中国石窟寺典范代表之一，龙门石窟始终把遗产保护放在第一位。近年，龙门石窟实施了奉先寺北至万佛洞区域综合治理等一批重点保护工程，全面启动数字龙门工程，策划了“龙门夜九章”等夜游项目，建成全国首家“互联网+智慧景区”，还科学测算确定景区减负限流标准，妥善处理文物保护利用与旅游开发的关系，留住历史根脉。

前不久，透过央视中秋晚会的镜头，应天门向海内外观众展示了洛阳“古今辉映”的城市气质。从原本叠压在地下的历史遗存，到如今的文旅新地标，应天门及其所在的隋唐洛阳城国家遗址公园见证了洛阳推动大遗址保护持续发展的创新和实践。

应天门

沿着五千年绵长深厚的文化脉络，进入“十三五”以来，我市积极探索“保护原址、修复原貌”等文物遗址保护方式，实施了一批重点项目，在擦亮文化品牌的同时，也阐明了洛阳在中华文明中的重要地位和影响，充分展示出坚定文化自信、传承中华文脉的历史担当，走出了一条遗址保护和旧城改造、文化产业和旅游产业有机融合、深度发展的路子。

“新三篇”响亮推出来——“东方博物馆之都”初具规模，近百座博物馆“串珠成链”；二里头夏都遗址博物馆迎百万游客，成为新的旅游打卡地；应天门、九洲池等遗址保护展示工程连点成片，隋唐洛阳城国家遗址公园让人一眼千年、梦回大唐。

“老三篇”真正亮起来——龙门石窟成为全国智慧景区标杆，关林与白马寺擦亮洛阳文旅“金字招牌”。

千年古都让一个个停留在书本上、沉睡在大地里的文化遗址，成为“活起来”的文化地标。

文化与旅游从“物理组合”走向“化学反应”

文峰塔下，碧波清潭，信步畅游，细听古琴长韵、悉数老城旧事、品味古风悠长……漫步老城区洛邑古城景区，不时会遇到身穿古装的游客，仿佛走进一幅富有风华神韵的恢宏画卷。

洛邑古城

古色古香的园区，引入国家级、省级200余项非物质文化遗产项目。在这里，游客可以听相声、学曲艺，可以体验木版年画、皮雕制作，还可以品尝非遗美食，感受非遗文化。

文化是城市的灵魂所在。近年，我市持续在“融”字上下功夫，坚持用文化的理念发展旅游，用旅游的方式传播文化，体现“融”的理念、找准“融”的业态、发挥“融”的效果，推动文化与旅游从“物理组合”走向“化学反应”，让“诗和远方”完美交融。

在城市街区，老城东、西大街，天心文化产业园等“老城老街老巷子、老墙老院老房子、老门老户老名字、老号老店老铺子”，留下随处可以触摸的历史记忆；在河洛乡村，手绘小镇、爱和小镇、三彩小镇等一个个特色文旅小镇，留住了美丽乡愁……

在洛阳多地，“诗和远方”的组合，不仅显现出文化资源与旅游资源融合“1+1>2”的资源优势，更呈现出多领域、多产业融合发展的良好势头。2020年第38届中国洛阳牡丹文化节以“云赏牡丹花开满屏”的全新打开方式，让世界惊艳；“古都夜八点”“古都新生活”文旅消费活动，通过创新夜游产品、丰富消费业态，激活文旅消费；“豫见快手嗨在洛阳”河南(洛阳)快手网红文旅大会，让洛阳文旅元素火爆网络……

我市通过推动文化、旅游、会展等产业融合发展，积极培育旅游业态，促进旅游二次消费，全力推动“门票经济”向“产业经济”转变。

加快由“旅游城市”向“城市旅游”转变

近段时间，位于嵩县白河镇的千年银杏林枝繁叶茂、满树金黄，迎来最佳观赏期。四面八方的游客、摄影爱好者纷至沓来，用镜头记录下绚烂的美景。

随着全域旅游时代的到来，洛阳旅游业迎来发展黄金期。近年，我市立足厚重的历史文化底蕴和丰富的山水资源禀赋，整合旅游资源，连点成线，精雕细琢，“全景栾川”“5A嵩县”“醉美汝阳”等县域旅游品牌深入人心，全市文化旅游产业正向着建设国家全域旅游示范区目标迈进，加快由“旅游城市”向“城市旅游”转变。

进入“十三五”以来，我市扩大开放，以举办大型国际文化旅游活动为重点，强化传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达，持续深化交流互鉴，先后主办和承办了世界古都论坛、中国-中东欧国家文化遗产论坛等国际性论坛，不仅提升了古都城市软实力和知名度、影响力、吸引力，更让河洛文化、古都文化、丝路文化、大运河文化等声名远扬。

“诗和远方”完美交融的古都洛阳，正在成为新时代讲好黄河故事的载体、坚定文化自信的源泉，阔步走在建设国际人文交往中心的大道上。

党的十九届五中全会擘画了建设文化强国新蓝图。把握新方位，开启新征程，洛阳将重整行装再出发，持续保护好、传承好、利用好历史文化遗产，不断描绘洛阳“古今辉映诗和远方”新画卷。（记者 李冰 通讯员 刘涛）(图片均为资料图片)