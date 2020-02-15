洛阳5项创新引导计划项目获省科技厅立项

12日，洛报融媒体记者从市科技局获悉，日前省科技厅公示了2021年度河南省县(市)创新引导计划立项项目，我市共有5个项目入选。

12日，洛报融媒体记者从市科技局获悉，日前省科技厅公示了2021年度河南省县(市)创新引导计划立项项目，我市共有5个项目入选。

我市入选的5个项目分别为：洛阳市伊水湾农产品开发有限公司承担的核桃加工产品研发及核桃标准化栽培技术示范推广项目、洛阳阡陌桑田农旅科技有限公司承担的蚕桑新型种植养殖技术应用及产业化项目、洛阳顺势药业有限公司承担的连翘标准化种植技术研究与推广项目、洛阳市农发农业科技有限公司承担的草莓绿色生产技术创新与推广项目、洛阳众森农业有限公司承担的苹果绿色发展技术集成与示范推广项目。

河南省县(市)创新引导计划项目重点围绕全省农业科技园区和贫困地区优势主导产业关键技术的研发、示范推广与成果转化，支撑县(市)主导产业发展，助力打赢脱贫攻坚战，为乡村振兴提供科技支撑。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 赵亳)