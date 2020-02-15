新安：守着黄河过上了好日子

今天上午，在洛阳市“决战脱贫攻坚决胜全面小康”系列新闻发布会上，新安县介绍了脱贫攻坚取得的重大成果。新安县共有83个贫困村、4.47万贫困人口。这些年，新安把打赢脱贫攻坚战与推动黄河流域生态保护和高质量发展结合起来，让乡亲们守着黄河过上了好日子。

今天上午，在洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会上，新安县介绍了脱贫攻坚取得的重大成果。新安县共有83个贫困村、4.47万贫困人口。这些年，新安把打赢脱贫攻坚战与推动黄河流域生态保护和高质量发展结合起来，让乡亲们守着黄河过上了好日子。截至2020年9月，全县累计脱贫4.39万人，83个贫困村全部出列，贫困发生率由建档立卡之初的9.04%下降到0.24%，剩余823名贫困人口可顺利实现脱贫，全面完成脱贫攻坚目标任务。

群众增收渠道不断拓宽

新安始终把产业扶贫放在突出位置来抓，通过特色种养殖产业、农旅融合、沟域经济、电商扶贫、金融扶贫、集体经济“六抓”，初步形成特色种植、特色养殖、来料加工、乡村旅游、电商流通、光伏发电六大主导产业，樱桃、烟叶、核桃、香花辣椒、食用菌等特色种植近30万亩，带动贫困人口2.6万余人。规划实施大河田园、新安樱桃谷等沟域经济示范区16个，形成了“一沟一亮点、一域一特色”的沟域经济新模式，带动上万名贫困人口增收。根据贫困群众产业发展、就业愿望、培训愿望等方面合理确定培训专业，进一步提高了培训的针对性、实效性，及时收集发布企业招聘信息，开展“互联网+就业”平台建设，1.8万余名有就业能力和就业愿望的贫困劳动力全部实现就业。

“三保障”基础不断夯实

在医疗保障方面，贫困群众城乡居民基本医疗保险、医疗再保险和小额人身意外险实现全覆盖，“先诊疗后付费”和“一站式”就医结算服务在县域内全面实施。在教育保障方面，严格控辍保学，义务教育净入学率达100%；积极落实学生资助政策，建档立卡家庭贫困学生实现应助尽助；薄弱学校改造、寄宿制学校建设和教师周转宿舍等建设项目顺利完成，贫困地区教育条件得到有效改善。在住房保障方面，对建档立卡贫困户、残疾、低保等4类重点对象住房安全性评定全覆盖，住房情况实行动态排查、动态清零，确保了群众住房安全；建设易地搬迁集中安置点25个，完成1655户6144名建档立卡贫困户易地扶贫搬迁任务，全部实现搬迁入住。

生产生活条件不断改善

83个贫困村全部实现通村道路硬化、通客车、通邮政，宽带和网络全覆盖，全部建成综合性文化服务中心，所有行政村实现户户通电、村村通动力电；积极开展农村人居环境“百村示范、千村整治”工程，所有贫困村均实现“三无一规范一眼净”整治标准。

下一步，新安县将注重脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，认真落实“四个不摘”政策，持续巩固脱贫攻坚成果，全面提升脱贫攻坚水平。(洛报融媒记者 白云飞 文/图)