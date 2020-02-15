新安县青要山镇黄北岭村：村委大院里话脱贫

日前，在新安县青要山镇黄北岭村的村委会大院里，几十名村民整齐地坐在椅子上。说起这几年脱贫攻坚给村里带来的变化，大家都掩不住脸上的笑容。

“咱村里现在的水泥路有好几条，下雨天再也不用担心出不了门啦！”

“咱村现在有养猪的、养牛的、种桃的，还有一个工业吊装袋加工扶贫项目，这都是咱们的摇钱树啊。”

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日前，在新安县青要山镇黄北岭村的村委会大院里，几十名村民整齐地坐在椅子上。说起这几年脱贫攻坚给村里带来的变化，大家都掩不住脸上的笑容。

大家缘何聚在一起？这得从一家企业的爱心捐赠活动说起。

今年是河南安举机械设备租赁有限公司成立15周年。这家企业不打算搞庆典，而是用省下的钱购买了100袋大米、100桶食用油、100个保温壶、1000个口罩和一些消毒用品，组织员工送到了黄北岭村，集中发放给该村的建档立卡贫困户，这才让大家聚在了一起。助力扶贫，回报社会，让公司的年庆更有意义。

“爱心企业送来的不仅是真情与温暖，更是鼓舞黄北岭村打好脱贫攻坚收官之战的信心。大家都来说一说，村里这两年发生的什么变化，让大家印象最深刻。”市人社局驻黄北岭村第一书记孙浩洋开了个头。

“要说变化，我最有发言权。过去俺天天想的是怎么吃饱，现在俺想的是怎么才健康。俺得感谢国家的好政策，更得感谢俺的脱贫帮扶人——市人社局的何红科长。”66岁的张继福首先站了起来。

张继福是村里的低保贫困户。前些年，他一个人住在深山里，家里只有一间破陋的土房。2016年，村里给他安置在了村中心地带，配置了家电家具。除了每月固定的低保补贴、养老金，他偶尔还到山里挖山药、采草药售卖，一年能收入几千元。

“我养了十几年猪，前些年赔得一塌糊涂。要不是人社部门给的创业担保贷款，我啥时候才能翻身啊！今年年底再出个四五十头猪，少说能落十几万元了。”姜天伟也站了起来。

姜天伟是村里的养猪大户，前些年因为缺少养猪经验，没有挣到钱反而欠了很多饲料款。去年，他申请了10万元创业担保贷款，重新盖了高标准的养猪场，最多的时候养了150头猪。如今猪苗已经长大，眼看今年致富在望。

“我刚才翻了下手机，今年俺家卖了3500斤冬桃，挣了1.7万多元，可比以前靠天种地强多了。”说话的是村里的脱贫户姜治星。

今年63岁的姜治星家里有两口人，曾因缺乏技术和劳动力而致贫。他家种了5亩冬桃，还养了5头牛，在2018年就脱了贫。

大家你一言我一语，不知不觉说了两个小时还意犹未尽。

黄北岭村位于青要山镇西北部，土地贫瘠，当地村民以前靠天吃饭。如今，走进黄北岭村，新修的水泥路，新建的党群服务中心，小游园、健身场所、文化广场应有尽有。村庄的环境美了、路面宽了，村集体经济壮大了、村民钱袋子鼓了，尤其是不少贫困户充分利用政府扶贫资金发展项目，通过种植、养殖有了稳定收入，纷纷实现脱贫。

“今年是脱贫攻坚收官之年，我们有信心在这场战役中交上一份圆满的答卷！”孙浩洋说。（记者 李迎博）