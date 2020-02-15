新安“引热入洛”工程全线贯通 将新增供热面积2250万平方米

洛报融媒记者今天从洛阳市城市管理局获悉，新安“引热入洛”工程于昨晚实现全线贯通。今年采暖季，一股“暖流”将顺着这条管网，缓缓流入洛阳市区，让广大市民享受“暖冬”。

洛报融媒记者今天从洛阳市城市管理局获悉，新安“引热入洛”工程于昨晚实现全线贯通。今年采暖季，一股“暖流”将顺着这条管网，缓缓流入洛阳市区，让广大市民享受“暖冬”。 洛报融媒记者今天从洛阳市城市管理局获悉，新安“引热入洛”工程于昨晚实现全线贯通。今年采暖季，一股“暖流”将顺着这条管网，缓缓流入洛阳市区，让广大市民享受“暖冬”。 新安“引热入洛”工程于今年年初谋划，5月开建。该工程起始于新安万基铝业电厂的供热首站，向东沿黄河大道、洛新快速路，最终到达洛阳市区的芳华路，与现有城市供热主管网实现对接。 该工程总投资10亿元，供热管网需穿越246省道、陇海铁路等，施工难度很大。“我们克服了重重困难，目的就是为了让市区的群众能有更充足的热源保障。”洛阳热力有限公司新安“引热入洛”项目经理楚奇霖说。 新安“引热入洛”工程全长31公里，全线双管敷设直径1.4米的高温供热管网。目前，这种管网在我省供热管网中直径最大，容量更大，水流更快。 目前该工程进入分段注水调试阶段，热源投入使用后，可为洛阳市新增供热面积2250万平方米。 自2016年以来，洛阳市先后实施了东线偃师、西线宜阳和北线孟津三项“引热入洛”工程，使城市区集中供热普及率达到了87%。新安“引热入洛”工程的建成投用，将使洛阳城市区集中供热普及率达到90.1%。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 胡惠娟)