“美女猪倌”张志远：我没有退路 只有坚持做得更好

洛阳有个养黑猪的“90后”漂亮女大学生张志远，着实在网上火了很长一段时间，《洛阳晚报》曾在2018年登过相关报道。因其“美女猪倌”的形象，其中最不乏的就是为她操心找对象的媒体和热心阿姨。更有网友说她利用此为自己炒作，但事实是怎样的呢？她，现状又如何？

洛阳有个养黑猪的“90后”漂亮女大学生张志远，着实在网上火了很长一段时间，《洛阳晚报》曾在2018年登过相关报道。因其“美女猪倌”的形象，其中最不乏的就是为她操心找对象的媒体和热心阿姨。更有网友说她利用此为自己炒作，但事实是怎样的呢？她，现状又如何？（新闻回顾>>> 栾川姐妹俩深山养猪 只为不让爸妈太辛苦）

张志远

11月10日，记者来到栾川县合峪镇马丢村，在该村的一个山沟沟里找到了她家的豫西黑猪散养基地，并见到了这个网红“美女猪倌”张志远。

为他人考虑，心灵美！

见张志远还费了一番周折，她拒绝记者采访的理由是自己“没有任何商业价值”，不值得采访。我“厚着脸皮”先找到了她家的豫西黑猪散养基地，这才“逼着”她来见了我。

25岁的张志远，黑色裙装配米色毛呢大衣，一头披肩长发，散发出超出她年龄的成熟之美。相比于网上流传的她前些年的照片，如今她已褪去青涩，透出一副经历过生活磨砺的气息。

“现在猪瘟防控要求严，我在店铺卖咱家的黑猪肉，也是不可以靠近这些黑猪的，所以才不叫你来嘛……”她指着散养基地里的一群黑猪说，临近“十月一”寒衣节，他们在县城的猪肉店最近特别忙。

在随后的接触中，我越来越发现这个“90后”的女孩细心体贴，非常会照顾人，是个外表冰冷内心热情的“冰山美人”。

张志远在记账

孝老爱亲，孝心美！

养猪和经营猪肉店的艰辛，只有张志远和她家人最清楚了。

张志远说，她在上大三时，连着几个月收到父亲打来的生活费都少了两百元，之后几个月又少了两百元，后来在她临近毕业的实习期竟然没收到生活费。家里没人告诉她原因。虽然上有姐姐，下有弟弟，但是父母对她疼爱有加，父亲不可能无缘无故让女儿在学校没有生活费饿肚子。她猜到是家里的养猪场效益不好，遇到困难了。

于是，大学毕业后她不顾家人反对，便毅然决定回家帮父母打理养猪场。“我爸54岁了，以前瞌睡打个盹儿就又起来接着干活，现在一睡下就得两三个小时才能缓解疲惫；我妈腰椎间盘突出，最严重的时候趴床上俩月，一动不能动；我弟上学，没人给他开家长会，没人盯着他学习……”张志远说，从小父亲就教育她，家里人多事情杂，她要是能帮一点，其他人就能少做一点。

这两年，她一边专心经营县城的猪肉店，一边陪伴弟弟上学，给弟弟开家长会。当然，家里忙的时候，她还要抽空回家帮忙打理养猪场。

张志远在分割生肉

勤劳致富，劳动美！

张志远说，大学毕业刚回家那两年，她除了每天要和工人们一样喂猪、打扫猪舍，还要利用大学所学的会计专业知识，做养猪场的记录、统计工作，比如每头猪生下来都要进行编号，记录并安排好它们什么时候该打什么防疫针等。

“普通的白猪养四五个月就能卖，我们家的黑猪要养10个月到12个月才能出栏。那会儿我家快2000头猪，每天饲料钱要多少？每月工人工钱要付多少？……每到过年我都要把在外赊的账清了，有两个春节，清完账我所有卡里只剩几毛钱。”张志远眉头紧锁地说，这些年她也经历了猪肉掉价、亏损等难题，但是他们都挺过来了。

今年新冠肺炎疫情最严峻的那几个月，她向同学借钱，四处为2700多头黑猪找玉米、麦麸、豆粕等饲料……为了节省成本，她请不起帮工，一人撑起一家店，剔骨、切肉、卖肉、打扫卫生等啥都干。

“创一个品牌不容易，毁一个品牌太容易了。”张志远说，因为卖的是食品，她尤其注重品质，不能砸了自己的品牌，

女孩都爱美，但张志远说，她没时间去考虑美不美，就算双手都裂开口子，不能抹护手霜，也不能抹药，疼得嗷嗷叫，她也得忍着继续拿刀分割生肉。

“既然选择回来了，我就没有退路，只有坚持做得更好。”张志远说，她的同学们经常因为各种原因换工作，而她从未考虑过换工作，无论养猪、卖猪肉这个工作体面不体面，她要帮助父母把养猪场越办越好。她家已做了10年的豫西黑猪保种选育工作，她要跟父亲一起努力通过申请农产品地理标志，给豫西黑猪找个好销路，带动村里的贫困户们养猪脱贫。(洛报融媒记者 冯莹雅 文/图/视频)